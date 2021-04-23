在過往的人生履歷中，上山下鄉插隊落戶當知青，雖然僅有短暫的兩年半時光，卻讓我實實在在體驗了四季農活之苦累，尤其是那年初夏挑稻苗，至今仍記憶猶新，歷歷在目。

一九七八年陽春，我和知青伙伴跟隨小隊社員完成春耕、種完大田之後，迎來了春暖花開、桃紅柳綠的五月。五月風景好迷人！清晨太陽爬上房頭，燦爛的陽光便撒網似地覆蓋山坡、田野、樹木、花草，小山村即刻映現出五彩斑斕的繽紛色彩。

這時，懸掛在村中央高坡木桿上、播放革命歌曲的大喇叭中斷了。隨著絲絲啦啦的刺耳聲響，傳出了生產隊長粗獷的最新指示：「社員們，注意了，從明天開始種水稻，請大家做好準備。」

我們小隊的二十餘畝稻田在村莊前面一片低窪處。經過先前的機械犁耕與引水灌溉，整個稻田已變為水汪汪的數十個小水塘，倒映著天空中明媚艷陽和潔白雲朵。

翌日上午，這片稻田地成了一處熱火朝天的場地，我們二小隊的社員大多聚集在這裡。沐浴著輕柔的暖風和溫暖的陽光，大隊購置的插秧機在稻田裡「突突」地愉悅插秧，女社員們高挽褲腳、腳穿水靴，跟在插秧機後面補秧，田埂上的男社員則像拋繡球一般，卯勁往稻田裡一捆接一捆拋扔稻苗。

這景緻清清楚楚攝入我眼簾。能夠全方位目及稻田繁忙景象，歸於我和兩名男知青擔當了挑送稻苗重任。

安排我幹稻田播種最苦累的活計，是小隊長刻意對我這個身矮個小、老實巴交、不擅長親近領導的知青特殊安排：讓我磨練一下稚嫩的小肩膀。

挑運稻苗真夠一說的。兩只大土籃子裝滿掛著泥巴及積水的稻苗，掛上一根細長的扁擔兩頭，挑起走向田埂。好家伙，不光重量達一百五十多斤，且腳下之路竟是那樣難行！下鄉前，見過稻田播種但沒挑過稻苗的我，感覺肩頭瞬間壓上了千斤重擔，使盡全力向前走，馬上雙腿發軟，腳底沒跟，軀體打晃，但我仍咬牙硬挺著移動腳步。

挑送稻苗之路僅有四十餘米，但卻步步艱難，好像過大渡河鐵索橋一般。我走過一段羊腸沙土路後，到了狹窄、泥濘田埂路段。田埂路經過眾人踩踏和灌水滋潤，已經水了吧唧，泥濘不堪。在此，我被迫放下稻苗扁擔歇息一下，而後凝神聚力，穩踏腳板，一步一腳印，一步一口喘息、一步一晃前行，最終硬是把稻苗扁擔挑到目的地。

頭一次挑稻苗，沒有唉聲歎氣，沒有滑倒出醜，沒有半途而廢，眾鄉親尤其是小隊長向我贈予了讚賞的話語：「這小子還行，挺有剛！」就這樣，在接受小隊長授意、考驗的挑稻苗勞作中，我咬緊牙關，拚勁全力，艱難地挺過第一天，掙扎地熬過了第二天，頑強地闖過了第三天……。

稻田播種結束後，我的右肩膀被扁擔壓得現出血印，腫脹一寸高，火辣辣針扎一般疼痛，但我沒有怨言與嫉恨，反而心裡生起一絲得意：不管怎樣，下鄉之旅，我經過了最艱苦、最勞累的農活磨練。