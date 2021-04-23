《老照片說故事》承先啟後話中文

李克的「中文字譜」。

在教「泰勒級數」時，我溫習了排列問題。為使其明白易懂，我列舉veil、evil、vile三字的不同，引起學生們極大興趣。一個學生突然提出書寫中文的問題：「有些中文字更換筆畫位置後如夠够、闊濶、匯滙、略畧、群羣、裡裏、峰峯仍一樣，為何有些如售唯、翌翊、褓褒、呆杏意義又變了？」

我建議他閱讀李克的「中文字譜」，因為該書用英文解釋 。作者留學台灣 ，是經濟學副教授的道地美國 人。我推薦這本書，希望能達到承先啓後的作用 。

我記起小時在越南 學中文的過程，我就讀的福德學校規定使用「王雲五字典」。除正體外，我對裡面所收錄的異體、訛體、古體、俗體、簡體各種寫法相當感興趣。我由第一頁起逐字研讀，將它們抄列成表。

後來又得到同德中學洪金樹老師的啟蒙，認識了六書，他還推薦我向前清舉人林嘯溟老先生學習文字學，我接觸到許慎的「說文解字」和高樹藩的「形音義綜合大字典」，對六書更上層樓。

讀西貢文科大學時，我主修「中國和越南文學」。以文字書寫區別，越南文學史及作品可分為三個時期，漢字、喃文、和國音（目前的拉丁化越語）。漢字是用越語發音的中文；喃文由漢字衍生出來，可能同音同義、同音異義、同義異音、拼合、減筆畫等。

因此，要了解喃文，還得從中文文字學著手。到美國後，我對研究中文文字學仍孜孜不倦，如今科技進步，只需在網上輸入要查閱的字，「說文解字」對該字的註釋即可出現在屏幕上，快捷方便，無與倫比。