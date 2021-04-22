我們家鄉「立春」的習俗很不一般，「立春」咬蘿蔔，叫「咬春」，而且還不能馬虎。為什麼要對即將來臨的春天「咬」上一口我也不知道。「立春」是二十四節氣裡的第一個。「增廣賢文」云：一年之計在於春。可見「立春」在農民心裡的分量之重。

我的啟蒙教育 始於村辦私塾。一個白鬍子先生搖頭晃腦教我們「之乎者也」。一天上學時，先生的桌子上躺著一個大白蘿蔔。正當我們嘰嘰喳喳議論的時候，先生空著手走了進來。沒有往日的書本和讓我們膽顫心驚的戒尺。我們快速回到了自己的座位。

先生開腔了。「你們知道今天是什麼日子？」我們大聲回答：「不知道！」先生接著說：「今天是立春，是二十四個節氣之首，是萬物甦醒之開始。你們吃了蘿蔔，就放假過年。你們今天咬得草根斷，長大了則百事可做。正如『菜根譚』所言……」遺憾的是，先生當時的一番教誨我渾然不知所云。

接著，「咬春」開始。先生把蘿蔔給了學生裡最大的一個。從他開咬。我記得他十二歲，長著兩顆分開大齙牙，在蘿蔔上留下條條齒道；後面的一個孩子門牙剛掉，只能用門牙邊的犬齒啃咬了幾下，又甜又嫩，很爽口，覺得好玩。八、九個孩子一個接著一個「咬春」，一個大蘿蔔就差不多啃沒了。

那天，我早早地回家，告訴媽媽，先生要我們咬了蘿蔔就放假過年。平日裡我害怕父親叫我去堂屋，準沒有好事，不是背書就是寫字，挨罵是常事。今天他笑嘻嘻叫我跟著走，我丈二金剛摸不著頭腦，進門就看見在八仙桌上放著一盤五個小紅蘿蔔。父親問，今天「咬春」了嗎？我趕緊回答：「咬過了。」 父親接著問：「那你知不知道先生說的『五福臨門』、『五子登科』、『五穀豐登』是什麼意思？」我一下子蒙了。先生好像沒有說過，我又不敢回嘴，我只好傻站著。父親要我先把這五個小紅蘿蔔吃了，他慢慢講給我聽。我一邊吃著，一邊聽著；一個七、八歲的孩子，根本就聽不懂，心裡想咬個蘿蔔還有這麼多講究，管他呢！

到了下午，母親叫我到灶間，給了我一個小竹籃，裡面裝著才出籠的蘿蔔絲肉包子六個，還有才出爐的蘿蔔絲餅也是六個。媽媽用我的小棉襖捂著，要我快給同村東頭的爺爺奶奶送去，讓他們也「咬春」；並且叮囑我要對爺爺奶奶說：「六六大順，咬了春餅，一年不生病。千萬不要忘記。」

我手裡拿著一個蘿蔔絲肉包子，邊吃，邊拎著小竹籃去了。這就是留在我腦子裡「立春」那天「咬春」的記憶碎片。雖然它已經不很完整，但是，我卻不能忘懷。