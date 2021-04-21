十二時過後開始吃齋飯，「幫忙人」（義工）在南廟場擺開十來張飯桌和凳子，從東側的齋房端出飯菜，有鹹菜豆腐、春筍豆腐乾絲、炒捲心菜等農家菜；人太多要分批輪流用餐，有的人等不及，拿了飯菜站著吃，亂哄哄的。這時我家二姊找到我，說大姊已回家做飯，要我跟她回家吃飯，我正玩得起勁不願回家，於是她就留下來陪我吃齋飯。

下午的重頭戲是「上天表」，也是這次廟會的主題。此時在西廟埸中央，已經用一包包柱香交叉疊加，疊起了一個空心的六邊形香塔，一人多高，底部內外放置一些稻草。香塔的北邊放著一張香案，桌上鋪著黃布，擺有貢品、燭台、香爐等物，再後面搭起了一座四柱三門的木牌樓。人們漸漸匯聚過來，在東、南、西三面圍成一個馬蹄形人牆。二姊拉著我使勁擠到前面，看個真切。

時刻一到，三位身穿道袍頭戴道帽的道士，拿著手鼓、銅鈸、小鑼，走到香案前，面向正南點燃紅燭；然後一邊敲打樂器，一邊口唱頌詞，讚頌神仙天庭，抑揚頓挫聲音洪亮，相當好聽。念完一段，下跪作揖上香，如此反覆上香三次，告一段落。

接著三道士退到牌樓，立於三個門洞內，手中分別拿著朝板、如意、寶劍等法器，先念一陣經文，然後開始繞壇，俗稱「穿風」，他們依次從第一個門洞進，第二個門洞出，再從第三個門洞進，成橫「8」繞行。開始時很慢，一步一頓，像踱方步一樣，隨後越走越快，宛如競走，道袍的後襬都飄了起來，呼呼作響。達到高潮以後，遂由快變慢，漸漸停止。這時太陽當空，他們滿頭大汗直往下淌，氣喘不已。二姊說他們貼身穿有「竹衫」，比較透涼，所以衣服沒有濕透。

「穿風」結束後，廟會主持人在眾目睽睽中走到香案前面磕頭上香。我問二姊他是誰？她說是鄰村一位村長。他上過香後，從香案上拿起一張捲著的大黃紙，這就是「天表」，他慢慢展開，朗聲宣讀，大意是代表方圓二十個村莊的萬千百姓，上達天聽，祈求上蒼降福，今年風調雨順，國泰民安，五穀豐登，蠶桑茂盛，六畜興旺等，最後報出各個村莊的名字。唸畢，他走近燭台，點燃天表，猛力向上拋出，「天表」迎風在空中邊燃燒邊飛揚遠去。

與此同時，有二個幫工在香塔旁用火點著鋪在地上的稻草，引燃香塔，未幾火光熊熊，向上竄升，濃重的香霧帶著熱氣向四周擴散。周圍數百民眾齊聲念著阿彌陀佛，目送天表「上天」。上天表這一幕相當震撼，在我幼小的心靈中留下了深深的印記。

穀雨廟會的第二天主要是看戲。上午在南廟埸上搭起了戲台，掛上了幕布。西廟場則仍然是各種攤販林立。當年農村沒有娛樂活動，連收音機也無一台（沒有電），因此「趕廟會，看大戲」是難得的機遇，十分轟動。許多人尤其是婦女，一早就趕來，先在各攤位前細看精挑，選購中意用品，然後坐到凳子上等待戲文開鑼。

大約九時許幕後鏗鏘鏗鏘地鬧起了「頭場」，人群從四面聚了過來，坐的站的，幾乎擠爆了廟場，萬頭攢動，人聲嘈雜。

我和小伙伴們乾脆坐在台前地上，就近觀看。不久大幕拉開，人們立即安靜下來。這天演的主要是京劇折子戲，我記得其中有「武松打虎」、「關公單刀會」，「包公鍘陳世美」，贏得滿場喝采。中場休息時，為了穩住場子，避免混亂，由本地的一些年輕姑娘在前台演唱越劇「梁山伯與祝英台」等戲曲，也受到歡迎。直到十二時左右演出結束，全埸男女老少都過足戲癮，高高興興地四散回家，穀雨廟會圓滿完成。

古竇涇穀雨廟會是舊時宗教信仰、生產活動和娛樂生活的結合，這種習俗歷久不衰，一直延續到今天，只是內容已推陳出新。

➤➤➤穀雨廟會（上）