童趣遊戲憶少時（中）

放學後，四處尋找小魚小蝦：酒廠旁排水道、商店邊水溝、民居旁水坑。隨水流飄動的水苔下，奇形怪狀昆蟲出沒，但不見魚蝦蹤影，我直尋到城郊的小溪。

溪水裡小魚小蝦清晰可見，但倏忽來去，赤手空拳無法抓獲。於是偷偷拿上家裡盛垃圾的撮箕，脫去鞋襪赤腳下水東撈西撮，好不容易終於捕得十數隻，放入父親的綠色玻璃大筆筒，覆上厚厚一層水草，萬分小心地捧回家中。

不想次晨一看，昨日活蹦亂跳的小魚蝦們全都死光，只好再次前往捕撈。往復數次，均不得活，失望之餘在心中留下疑問，直到中學上生物課方才釋疑。

四、射雀鳥

小學男生喜玩彈弓。Y形弓架巴掌大，用小樹叉或鐵絲做成。弓架兩枝端頭綁上數寸等長弓筋，聯結到一塊皮革弓兜上，河灘上尋來拇指頭般小卵石作「子彈」。

彈弓威力不小，使用須十分謹慎，若用來攻擊他人，會被學校嚴厲處罰。有人用來射窗戶、打路燈，後果嚴重，學校屢禁不止，最後一律清查收繳。

於是，我的彈弓只能深藏於書包底，偶爾取出一用，攻擊的唯一對象只有樹上的鳥兒們。

有一段時間，我極為熱中射鳥。在校時不敢一逞，放學回家一路上抬頭搜尋，兩次險些跌入人行道上石板斷裂的陷坑。家院樹上的鳥雀們，似乎早識得蠻不講理的小槍手，老遠就聒噪著互相招呼，人未近就一轟而起飛去老遠。

近處樹少鳥稀，周末獨自去市郊小山「遠征」。山上樹木參天枝繁葉茂，苔徑蜿蜒人跡稀少。我褲兜鼓鼓，卵石彈藥充足，無奈老松巨樟實在太高，土造彈弓力不能及。空山鳥語聲聲遞鳴，似在嘲笑：「你搆不著！你搆不著！」

轉悠半日毫無所獲，只好望鳥興嘆，敗興而歸。不久彈弓終被父親收繳，他的教誨讓我明白了，不應傷害無辜的雀鳥。

五、蝴蝶、蜻蜓、蚱蜢、鳴蟬

家旁小公園有一片草地和一個花園，是附近街區孩子們的樂園 。沿牆的黃桷樹樹蔭濃密，夏天時蟬鳴一片，在燦爛陽光下，滿園怒放的花朵鮮豔奪目，空氣中飄溢著花草新鮮的芬芳。

蝴蝶在花叢中翩翩起舞，不時顫動著彩翅在花枝上停留，捕捉時屏氣躡腳接近，突然伸手鉗夾，但成功率很低。蜻蜓或綠或紅或黃，頭上大眼轉個不停，薄薄的透明翅翼十分美麗，時而在花枝綠葉上靜立，時而在空中穿梭疾行，動作迅速輕靈，更難捕捉。於是，我用舊蚊帳紗布綁在竹竿上做成捕網。捕到的彩蝶和蜻蜓，用圖釘固定在硬紙板上做成標本，帶去學校讓同學們觀賞。

草叢中蚱蜢蹦蹦跳跳、螳螂舞動著鈎鐮，捕到後放入用麥杆或竹條編製的小籠內，用新鮮菜葉餵養。樹上鳴蟬高不可及，須在簷下屋角收集蛛網，團在長竿一端，伸去樹上黏捕。幼蟬蛻變為成蟬時脫下的蟬蛻外殼，形似蟬而中空，大樹下常可尋獲。童年時捕捉觀察各種昆蟲，讓人親近大自然，獲得接觸自然界各種生命的直接體驗。

➤➤➤童趣遊戲憶少時（上）

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