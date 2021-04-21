《老照片說故事》公公的算盤

公公的算盤。

這是我整理地下室時發現的算盤，以前從沒見過，外子是工程師，不可能用到，猜想會不會是公公的？因對外子別具意義，故而不遠千里，從台灣 帶來美國 。可惜他帶回來後，就逕自束之高閣，不曾談起其中典故，我只好向住在華盛頓的小叔求證。果不其然，小叔說從他有記憶以來，就常看到公公戴著老花眼鏡在燈下撥算盤，他還表示，下次來紐約 時，會帶回留作紀念。

身為眷村診療所主任的公公，每逢半夜有病人上門按鈴求診，基於醫生的職業道德，只得打起精神，披衣起床開門應診；賢慧的婆婆也得跟著奉陪，幫忙量體溫或包藥。公公生性耿介不屈，只酌量收費，所以需要使用算盤。

他們家一門五虎，光是青春期吃飯就所費不貲，更何況慈祥的婆婆念及發育中的兒子需要營養，總盡量給他們準備豐盛美味的便當，公公在家看病的收入，多少貼補食指浩繁的開支。

聽外子說，每次在學校吃便當時，本省同學都很羨慕他色香味俱全的便當菜，有時他也想嘗嘗他們的鹹魚和黃蘿蔔乾，就這樣偶爾交換便當，皆大歡喜。我剛嫁過去，曾住在婆家半個月，同事也發現，我的便當豐富很多，母親是職業婦女，當然不可能跟家庭主婦的婆婆一樣，悉心洗手做羹湯。

婆婆確實是聖經箴言所說的賢德婦人，在那個沒有洗衣機的年代，光是五個男生的卡其制服就夠她刷洗半天了。他們出去給人的印象，總是穿著得宜，彬彬有禮，婆婆見人又笑容可掬，很受眷村街坊鄰居的尊敬。

也許因為公公夜裡都得起床，影響健康至鉅，不僅體檢三高，還曾經中風，險些喪命；當年外子考上國防醫學院時，公公不希望兒子步上自己的後塵，故而堅決反對。

我常想，獨具巧手的外子，若非因體恤孝順而棄醫學工，相信絕對會是個出色的外科醫生。他高分考上造船工程系，中年以後，卻因造船成為夕陽工業，而不得不另謀發展，有時難免聽他興嘆，這個算盤好像撥錯了。