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加州30.7%成人完成疫苗接種 逾半已打一劑

「以為是華人」加州男毆倒韓裔老夫婦 是累犯

童趣遊戲憶少時（上）

江陽生

朋友們聊天，談起當前大陸初等教育，深感孩子們可憐。兒童們從出生起就被投入激烈競爭，一兩歲聽音樂，三四歲得學英語、背唐詩；剛上小學就揹上磚頭般沉重的書包，課後被趕入各種補習班，一切全在長輩嚴密控制下，沒有半分行動自由。憶及童年，都不由感嘆，當年咱們那少人管束的日子，課外時間自由自在，各種遊戲活動豐富多彩，真快樂呀！

一、打彈珠

那時小學男童，褲袋裡都有幾枚拇指頭大、渾圓可愛的小彈珠。課間休息時，幾人聚一起在廊前地上打一會彈珠，是學校裡男孩間常有的社交活動。

玻璃彈珠有無色玻璃珠和七色彩珠兩種，還有用黃泥燒製的陶珠、灰白色的瓷珠等。將彈珠夾緊在食、拇二指間，用拇指發力彈出，有兩種玩法：一是先各自拋撒地上定位，手比「剪刀─錘子─布」確定先後次序，再輪流彈出己珠射擊他人珠子，將被擊中者納為己有。另一是在地上挖小坑數個，逐次彈己珠入坑，直至最後一坑，先達者為勝，頗類似成人高爾夫球活動。

暑期漫長，鄰里孩童三五成群，找一簷前屋後泥地上論輸贏打彈珠，幾小時倏忽而過，是消磨暑假白天的娛樂。若運氣好，一場下來贏得一大把彩色斑斕、晶瑩剔透的珠子，在褲袋裡擠動碰撞發出悅耳的脆響，讓人興奮莫名，感覺陽光燦爛，夏天是那麼美好。

二、養蠶寶

某日，鄰桌同學展示一火柴盒，許多芝麻粒般的灰色小蟲在盒底蠕動——他在養蠶。用玻璃彈珠數枚，換得黏有蠶卵的小紙片半張，我放在胸前貼身衣袋裡用體溫孵化。數日後，小蠶破卵而出，將其輕輕抖入火柴盒裡餵養。

尋找桑葉成了課餘一件大事。校園裡幾棵小桑樹早被擄得枝斷葉殘，學校嚴令禁止觸碰，只好花零用錢向街頭小販論張購買：兩分錢一小紮。

小蠶長得很快，移入大紙盒，每天投放桑葉清掃蠶屎，忙得不亦樂乎。時時捧盒觀察，課間與同學交流，看著小生命不停地長大，欣喜不已。

長成的白色蠶蟲，一天開始吐出細而亮的蠶絲，裹捲著身體成為一粒粒銀白或金黃的蠶繭。終於，肥胖的蠶蛾咬繭而出，按雌雄配對後顫抖著翅膀交尾，隨之母蛾將蠶卵誕在盒底的紙片上，然後靜靜地死去，讓人第一次親眼見證了生死輪迴。

三、撈魚蝦

每天放學後，回家路有趣又漫長，晴天時東張西望看不夠的街景，下雨後一路上忙著戲水堵溝。一天路旁小食店店員在街邊殺蟹，許多豆粒般幼蟹從母臍中洗出，在溝底爬動。見之大喜，我趕忙回家尋小瓶盛水而返，小心撈起幼蟹捧入瓶中。這自然不得養活，尋蟹不易，卻開啟了一段撈養魚蝦的生活。

➤➤➤童趣遊戲憶少時（下）

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