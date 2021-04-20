《老照片說故事》家書

作者父親收藏的陳年書信。

前些年回台整理父母舊居時，我在父親留給我的紙箱內發現了一摞摞已泛黃的陳年書信。這六百餘封不同年月的航空信、郵簡、卡片、快遞袋、公文袋等，曾傳遞了我對父母的思念、酸甜生活的分享、種種疑難的求解、對長者教誨的感恩。父母親的來鴻亦成為我在異鄉最期盼的溫暖文字，它們牢牢地緊繫著我與家人間的情感。

我的父親具有傳統保守思想，我們手足自幼都敬畏不苟言笑的父親，而與他保持著一定的距離。記得，大哥和二哥離家在外生活時，他們的家書一律開頭是「父母親大人尊前」，接著是意簡言賅的報平安和祝福語，結尾為「兒叩上」。每次閱完他們的書信，父親若有絲慰藉，而母親總覺得信中內容意猶未盡，應該再稍多加些生活花絮。

隨著時代和思想的變遷，父親蛻變成孫輩們眼中開明又慈祥的爺爺。婚後，外子和我帶著兩個稚子來美攻讀學位。書信往返縮短了父親和我的距離，每當老人家濃濃的親情溢於信紙上時，我才頓悟原來嚴父也有「鐵漢柔情」的一面。

在長途電話費昂貴的時代，我總是紙短情長般地將信紙寫得密密麻麻，讓兩老知悉並安心我們在美的一切。後來，我也讓兒女用注音符號查國語字典寫出漢字，與疼愛他們的外公和外婆通信，奠定了他們的中文基礎。當我的兒女在學與就業 時，感謝父親的書信陪伴著他們成長，它們也成為我和兒女人生教育上溝通的橋梁。

回台省親時，母親告訴我：「每次妳父親接到妳的來信，總是迫不及待地閱讀並回信，甚至在用餐時，連飯碗都擱置一旁」。

父親九十多歲時，我發現老人家的來信字體有些發顫並變大，於是我寫家書時字體亦加大並增加紙張，以便父親閱讀。父親為省時和省事，習慣到郵局購買一大疊到美國 的郵簡放在家中待用。近退休 時，我曾疑惑台美間相互往來郵簡資費的差額。等我退休後回台陪伴父母親時，經向郵局詢問，才知年歲已高的父親全然不知郵資早已調漲幾次，幸虧台美兩地郵局照常遞送，使得我們魚雁往返得以順利進行。

母親過世後，父親臥床的人生最後一年已不能再握筆，我只能用粗簽字筆寫上斗大的字在本子上，讓老人家知道今夕何夕、家中一些大事。父親看完後以點頭或搖頭示意。那時，我多希望父親能如昔日般振筆疾書地回信給我。

父親出眾的書法與詩文是他經年累月的功夫。有回，老人家郵寄一本鋼筆字帖給我，信中囑咐我有空時要多練字。現在退休了，該是我練字的最佳時機以完成父親對我的交代，我也盼望未來能以一手好字，再捎父母親一封家書。