《老照片說故事》一張文憑

南錫文憑正面。

隨著年齡的增長，不知怎麼我總是喜歡翻看相冊裡面的老照片，細看一張張照片，每一張舊照片背後都有它的故事。

看著手上拿著的這一張老照片──拍的是九十二年前父親的博士文憑。

父親一九二八年坐輪船在海上漂泊一個多月，隻身到法國南錫大學勤工儉學讀書深造，三年寒窗苦讀，一九三一年以優異的成績畢業，獲得物理學博士文憑 。思鄉心切的父親返程回到祖國，立刻受聘任之江大學教授（現浙江大學），開啟了一生的教書生涯。一九五一年父親任聘北京 工業學院教授（現北京理工大學），全家遷至北京。

然而，一九六六年中國 文化大革命開始了，排在地、富、反、壞、右後面的知識分子淪為「臭老九」，而父親被扣上了資產階級反動學術權威的帽子。那時我十四歲，記得「紅衛兵」一批一批闖進家裡抄家，翻箱倒櫃找反動證據，剪斷領帶，踩碎眼鏡仍不甘心，吼叫著要父親交出博士文憑。

父親嘴唇緊閉拿出珍藏的珍貴文憑，用顫抖的雙手遞過去，一個「紅衛兵」一把奪去，立刻用火柴當面點燃。父親看著幾十年一直陪著他的文憑一點點化為灰燼，難過得說不出話來。而這些紅衛兵還是父親的學生。

另一張則是母親在照片背面寫下的一行字。父親的文憑原件被燒毀，儘管有摺疊的痕跡，有些字也看不太清楚，但上面兩行仍可清楚的看到南錫大學頒發的物理學博士文憑和父親的名字、簽發日期等。

父親勤勤懇懇教書，清清白白做人，可以說是漚心瀝血把一生獻給了教育 事業，我非常自豪有這樣一位父親。