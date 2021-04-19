一九七九年的婚禮（下）

等母親滿頭都是髮捲時，看著很滑稽，我忍著笑。理髮師叫我母親換個椅子坐，那是一把白色帶扶手的大靠背椅，椅子上方有個吊燈一樣的大傢伙，然而這個吊燈很奇怪，沒有燈泡。

母親剛坐下，理髮師從「吊燈」上取下來一個根線，頂頭好像是個夾子固定在媽媽的髮捲上，不一會，她被固定在那些手指粗的線中，腦袋好像被困在盤絲洞裡。理髮師說：「開燙啦，燙半個小時。」原來這時候才開始通電燙髮，「吊燈」是電燙機。

我隱隱擔心，萬一跑電電到人怎麼辦，母親跟表姨有說有笑，商量著燙髮以後，去街邊照相館拍照留念，看著很舒服的樣子，我提著的心漸漸才放下來。

等到理髮師把母親從盤絲洞「解放」出來，接著又洗又吹，鏡子裡的母親一點點在變樣兒。表姨已經燙好了短髮，滿頭都是小花捲，俏皮又活潑，顯得年輕。她指著門外讓我看，門口排著老長的隊，都是等著燙髮的年輕女人們，她得意地說：「幸好我們趁早來。」

母親燙的是大花，又抹了一種叫髮蠟的東西，髮捲光亮，香氣撲鼻，走起來香味忽遠忽近，讓人捉摸不定。我們接著去照相館拍照，母親說她有十多年沒拍過照片啦！表姨說她也是，下鄉十年連穿衣鏡都沒照過，十年青春好像被誰偷走了。

我是第一次進照相館，母親一再問我敢不敢單獨站在照相機前，單人照一張，我說「敢！」她沒想到沒見過世面的鄉下小孩兒，膽子不小。這張一吋的小照片，我一直珍藏著，還記得上衣是母親親手給我做的。

我們回來得正好，姥姥到處找母親，大姨帶來毛料衣服和皮鞋給她。母親換上好衣服，穿上皮鞋，再配上新燙的捲髮，我看到一個新媽媽，容光煥發，又年輕又漂亮，心裡希望母親每天都這樣打扮。

接親的人來了，門口鞭炮齊鳴，跟著大夥都去看新娘，原來表姨是今天的主角，是新娘。大家感嘆新娘真沉得住氣，結婚當天才去燙髮。

新娘大方地回應，等了這些年，大不了讓他再多等一會兒。大家都笑了，姨姥姥卻拿手絹抹眼淚。表姨上山下鄉當知青，在那裡結婚就得扎根農村，她堅持當老姑娘也不結婚，直到返城，三十多歲才嫁出去。姨姥姥說，男大當婚女大當嫁，現在終於去了一塊心病。

熱鬧的婚禮中，大人們一直說「撥亂反正」，平反落實政策，中美建交，鄧小平訪美……原來一九七九年春天，鄧小平以副總理身分訪問美國 ，打開中國 面對世界的大門。老百姓從中判斷，國家政策變了。趁參加婚禮，親戚之間密集地交流信息，找各自的出路。

夏天的婚禮好像是一個轉折點，秋天傳來好消息，首先是姥爺被錯劃的右派富農成分得到平反，母親作為子女自然也摘掉了「黑五 類」的帽子。接著很多親戚都平反，回到原來的工作中，我們小學生的課本，由黑白的變成彩色印刷，生活顯露出欣欣向榮的樣子。

➤➤➤一九七九年的婚禮（上）