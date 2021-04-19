《老照片說故事》全家福

作者全家福。

這張全家福應該是一九五五年在台灣 鳳山照的，一直保存到現在。一九五四年，我（後排右一）考上位於台南的台灣省立工學院（成功大學前身），在唸大一的時候，是穿著軍裝的父親（前排右二）跟母親（前排左一）及弟妹們合照。

那時父親在離工學院不遠的陸軍第四總醫院當總務組組長，我因此關係，便和父親同住在總醫院的宿舍裡，大二時才搬到工學院第四宿舍。當時母親和弟妹們都住在鳳山，一定是我和父親在周末回家時，和大家一同照下這張全家福。

我比妹妹（後排左一）大九歲，比弟弟（前排右一）大十二歲，比小弟（前排左二）大十四歲，在年齡上，差距都很大。其實，我和妹妹之間，還有個比我小三歲的弟弟，只是不幸在日寇侵華逃難時活活被餓死了，死時才五歲。

由於年齡上的差距，我對弟妹們督導頗嚴，但也很疼愛他們，可以說是恩威並施。妹妹從小便成績優異，家裡的牆壁上掛滿了她的獎狀。初中上高中，她是聯考的狀元。弟弟比較頑皮，不像妹妹那麼聰明，常常被罰，記得還罰他跪過小板凳。十多年前我七十歲生日時，他全家四人不僅遠道來為我慶生，還特製了一件精緻的絲質長袍馬褂送給我。小弟不但很乖，而且十分聰明，平常不是很用功，可是考試起來，成績卻非常好，在美國 大學研究院畢業的時候，成績是清一色的甲等。

父親是國軍軍官，隨著部隊撤退到台灣，大家都知道，那時軍、公、教都很窮，雖然我在唸大學時，因為寫鋼版、兼教職、做生意以及暑期測量等賺了不少外快，父親能供我上大學，已經盡了九牛二虎之力，真是十分感激父親。

我在成功大學土木工程系畢業後，服完兵役，又在台灣省水利局工作了三年，便在一九六三年出國留美了。後來妹妹在台灣大學物理系，弟弟在師範大學物理系，小弟在台灣大學數學系，相繼畢業；並且我們兄弟姊妹四人，分別在國內外研究院獲得高級學位後，都先後成家立業。

光陰似箭，從拍這張全家福到現在，一晃便是六十多年，父親和母親早已駕鶴西去，我也已屆耄耋之年，弟妹們都已年逾古稀，雖然四人都還健在，卻都是白髪蒼蒼的老人了。而且，我住在美西，妹妹住在美東，弟弟住台灣，小弟住在美南，彼此都相隔千里，也不知何年何日才能相聚，往事如煙，不勝惆悵。