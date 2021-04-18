《老照片說故事》澄惠之歌

這捲「澄惠之歌」的錄音帶中所有的歌曲均由盧澄惠編曲。

一捲三十多年前的錄音帶喚起了我塵封的記憶，讓我的思緒隨著那些曾經熟悉的聲音，漫溯在歲月長河裡，恍惚間，我彷彿跨越時空，回到以前與已故盲歌手盧澄惠在一起那段流淌在指尖的幸福時光。

這捲「澄惠之歌」錄音帶，所有歌曲均由盧澄惠編曲，在簡易錄音室中以一把吉他分別彈出貝斯、節奏及主旋律，再用重覆錄音的方式堆疊。有人稱這是盧澄惠的「一人吉他大樂隊」，這捲錄音帶中台灣 歌謠、華語歌曲與日本 演歌各有四首，是他一生演唱傳奇的經典記錄。

第一次認識盲歌手盧澄惠是一九八二年，在台北羅斯福路的稻草人西餐廳，那天我走進餐廳時，他正演唱「午夜香吻」，我被他蕩氣迴腸的歌聲及精湛絕美的彈撥深深吸引。離開餐廳前我還跟他要了當天彈奏的古典吉他「幸福的蹤影」樂譜。

盧澄惠的古典吉他彈得非常好，他尤其擅長顫音彈法，我跑遍台北的民歌餐廳，他是唯一將古典吉他與民謠吉他融為一體的歌手；我後來拜他為師，跟他學了兩年的吉他。盧澄惠的吉他伴唱方式影響了我二、三十年，我在一九八六年出國留學前的一次大學同學會上演唱「一支小雨傘」，其中的前奏、間奏與伴奏，就是學自盧澄惠，他是我的良師，也是我的益友。

為了幫助盧澄惠的生計，我介紹他到一家叫「台灣小調」的台菜餐廳駐唱，之後並帶許多親友去捧場無數次，記得那時每次去這家餐廳吃飯時，「台灣小調」的董事長都會特別給我九折優惠。另外，我也曾在榮星花園舉辦公司的月光音樂晚會，由盧澄惠擔綱演唱，晚會中我還客串演出了我自己編曲的台灣歌謠「懷春曲」。

「澄惠之歌」中我最喜歡「白牡丹」，這首歌本來是布魯斯的歌曲，盧澄惠將它改編成輕快的倫巴，訴說他與同是視障的太太李惠津琴韻情深的愛戀，「白牡丹」原作曲者陳秋霖曾在台下聽過盧澄惠演唱這首歌，對他的詮釋方式讚賞有加。

盧澄惠在世時雖然生活在無盡黑暗中，卻吟唱出陽光明媚的世界，用音樂點亮他短暫而璀璨的生命。對我來說，這位如流星般殞落的盲歌手永遠活在我心中。