《老照片說故事》一九八二年的存單

一九八二年的存單。

來美國 三十八年了， 一次次搬家，一次次丟雜物，卻有一張小紙片不捨得棄之。它曾經被遺忘很多年，偶然的機會弟弟發現了交給我，一下子百感交集，從此珍藏至今。

它是一張中國 人民銀行上海分行整存整取的五年定期存單， 票面人民幣「伍拾元整」，存入日期是一九八二年十月十七日，利率百分之六點六。

我在一九六二年進大學，應該在一九六六年畢業，由於政治運動，延誤到一九六九年才分配；剛拿到了每月四十八元五角工資，高興極了，上交媽媽三十元，其餘是我一個月全部生活費（那時候人民幣：美元匯率 是二：一左右）。

宿舍就在單位裡，三頓吃食堂，節約地花著，居然這十八元還能在年底給自己省出錢來，買塊布縫一件棉衣罩衫。

我父親去世早，娘親是個典型吃苦耐勞的中國婦女，常常嘮叨著「吃不窮，穿不窮，計算不好一世窮」，要我們學會把一塊錢分成一百銅板去花，要我們每掙一元錢只花八毛，「人必須有儲存才能防不時之需」。

母親是對的。當時我們年幼不太懂事，羨慕人家經常有肉吃，怪媽媽不捨得花錢。只聽左右鄰居誇媽媽「會過日子」，同樣一元錢別人只能買一個菜，媽媽能做出一桌子待客。母親什麼都會自己做，縫衣、做鞋、醃菜、蒸糕，勤儉治家的本領讓我們五個孩子能在單親媽媽微薄的收入中，不至於衣衫襤褸地失去體面。

後來我結了婚生了孩子，工資雖升了十元，開銷還是緊梆梆，孩子慢慢地在長大，將來讀書上學開支只會越來越大，記住母親的提醒，要儲蓄。好在七○年代的上海人生活簡單，沒有房市、股市，連「旅遊」往往也是許多年輕人替代「辦酒」的一種選擇。上海人的開支主要花在食品上，我繼承了母親的傳統，每月拿到工資，先把五元存入一種叫「另存整取」的帳戶，年終取出六十元再放定期。

須知這每月五元正好擠掉了我和女兒的奢望。家住在市中心，弄堂對面就有百貨公司，羊毛衫櫥窗裡有一件翡翠綠的開衫，機織的細針，亮亮的扣子，非常好看；每每走過我都會駐足，但這衫要價二十四元，猶豫了兩年也不敢買。

女兒喜歡停在玩具櫥窗前不走，我提醒她我不會買的，「妳已經有許多玩具了！」她哀求我讓她進去，「就看看，媽媽，我不要買。」為了不傷孩子心，我帶著孩子時小心地繞著走回家。每年存六十元。

再後來我留學到了美國，獎學金比在中國的工資高多了，我還是堅持母親的生活方式，牢記人有不時之需。

存單上的銀行地址已經動遷，存單上的「中國人民銀行」也不再存在。弟弟告訴我，如果去上海別的銀行詢問也許能有答案，還有人幫我用計算器算了利息本金有多少。

我從沒想過要兌現，我知道它的價值，媽媽留下的「遺產」，是無價的。