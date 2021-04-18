一九七九年的婚禮（上）

一九七九年夏天的一個傍晚，吃過飯後，我的母親帶我進城。從村裡到汽車 站，要徒步走一個鐘頭，天色漸暗，母親催我走快一點。我只有八歲，一路小跑，跑得出汗，還是跟不上母親的腳步。母親好像在趕什麼好事，一股勁地往前衝。

乘公交車顛顛簸簸來到城裡，天已經黑透，街上亮著路燈，公共汽車、自行車來來往往，三三兩兩的人在散步，路燈給把人影拉長，又斜斜地縮短。西瓜攤前亮著一盞燈，攤主一邊秤西瓜，一邊吆喝，招攬生意。這裡跟鄉下黑暗、安靜的夜晚完全不同，我是鄉下小孩兒，像突然走進一個電影 裡。

到親戚家，院子裡搭著喜棚，燈照得院子雪亮，屋裡屋外烏泱烏泱都是人。母親的到來引起一陣熱烈的問候，寒暄過，姨姥姥笑瞇瞇地向她招手。母親進屋熟練地把紅棗、花生、桂圓、栗子串起來，縫到疊成長條的新被子上。因為母親是「五福太太」，經常有人請她縫合婚被，這些把戲我從小看到大，不覺得新鮮。我的腦子盤旋一個問題，這一大些人，晚上都睡在哪裡呢？我的眼皮在打架，在鄉下，我們早都上炕睡覺了。

母親精神頭十足，跟表姊妹們談著笑著，聽說理髮店有電燙機，國家又允許燙髮了，男人女人都可以燙髮，她好像被燙著一樣，跳起來問：「真的假的？」表姨乾脆地說：「明兒，我帶妳去！」母親眼神發亮，好像從中發現一個機密，嘟囔著說「果然是變回來了」。我不懂什麼是電燙機，也不懂什麼變回來了，大人都跟通了電一樣興奮，換著話題說個沒完。

過了半夜，我已經打盹數次，跟著母親到姨姥姥的鄰居家借宿，居然我的姥姥也在那裡，鋪好被窩但沒睡覺；還有幾個年老的親戚，她們扎堆低聲地說話，好像是要停了休息，又拉起話頭，真奇怪大人們怎麼都那麼高興。我實在太睏，一沾枕頭就睡著了。

第二天早上，我被一股香味叫醒，姥姥喊我趕緊起來喝豆腐腦、吃油條。什麼是豆腐腦啊？姥姥端上來一碗，雪白的是豆腐吧，浮漾在褐色透明的滷汁裡，翠綠的香菜，邊上是一汪紅亮的辣椒油，還有幾片黑色的木耳，碗沿上芝麻醬散發著濃香。看這色彩，聞香味，我已經認定豆腐腦是世界上最好看、最好吃的東西了。吃完一碗，還想吃，可是肚子撐不下了。

天津人辦喜事在下午典禮，所以母親匆匆吃完早飯，趕著去燙髮。我們一撥人到的時候，理髮店正在卸門板，著手開門。表姨說：「就得頂門來，你看吧，晚來的，準得排隊等。」我坐著看母親她們洗髮、剪髮，然後理髮師把母親的頭髮分成一股一股的，每股墊著一塊巴掌大的紙，再抹一層藥水，夾著一根小槓子，把頭髮捲起，兩頭用橡皮筋固定。我自作聰明地以為那個小槓子裡有電，像電池一樣，這就是電燙機了。

➤➤➤一九七九年的婚禮（下）