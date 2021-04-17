《老照片說故事》小姑姑給的紀念品

小姑姑給的臉譜紀念品。

父親自一九四九年離開家鄉，等到開放後再回去，已是人事物非，不堪回首了。記得那年陪伴父母親回鄉探親，屈指一算，已經有三十幾年了。這是父母一同回去家鄉的唯一一次，也是最後的一次。

父親的三個弟弟和二個妹妹，從不同的省分趕過來和父母親相聚。血濃於水，雖相隔四十幾年，但彼此的鄉音，立馬回到他們在一起的時光。十天的日子不算短，但要填補數十年的歳月，總是令人惆悵和唏噓。

小姑姑是父親最小的妹妹，是祖父續弦後生的，年齡長我兩、三歲。父親離鄉時，她才三歳多，對父親印象不深。見面後，父親對這位小妹特別憐惜。父親感嘆，小姑姑年齡和我相若，但人生軌跡卻大不同，在各種運動都受不少苦，後來安家在遙遠的湖南。回來時，小姑姑送給我一個小盒子，裡面有一個藍色的大眼臉譜。

再次打開這盒子，是在疫情 中整理舊物時，盒面已有些陳舊。這藍色的臉譜，背面註明「索超」，對我而言是個陌生的人物。後經查證，原來「索超」是中國 古典小説「水滸傳」中的人物，是梁山泊一百零八將英雄好漢之一，排名第十九名，為馬軍八驃騎的先鋒使，上陣時總是一馬當先，人稱「急先鋒」。他急中有穩，穩重有急，每遇大事都能做到恰到好處，是個低調有謀略的大將。想必這人物是小姑姑對父親這位大哥心中的塑造形象。

由於這臉譜，使我了解面具藝術是始於北齊蘭陵王，開始是用於戰爭之時，戴上面具以顯示威武而嚇唬敵人，漸而使用於戲劇，以表現劇中人物的身分與性格，以辨識忠奸正邪。特別就中國歷史上及傳說有據的，都繪製各型臉譜，提供對藝術有興趣的人欣賞。

小姑姑對這位大兄長的崇拜，深深地映落在心中。兄妹見面的十天中，想必千言萬語無窮盡。至今父親己先逝十幾年，小姑姑仍安好在另一個家鄉，想到我父親時，必會為有一位英勇、機智的英雄兄長為榮。我也感謝有緣和她見一面，了解她對父親的思念、尊重和感受。