《老照片說故事》屏師附小合照的回響

作者珍藏的合照。

去年底，借「上下古今」欄目一角，刊登「屏師附小運動會合影」之拙文和我們丁班全班同學留念的老照片一幀，竟然無心插柳，被多位影中人──我的同班同學，在世界新聞網 上閱讀；他們還在文章下端留言盼我早日與他們聯繫，而駑鈍至極的本人竟渾然不知。總算皇天不負苦心人，身兼校友會監事的林同學經由舍弟的穿針引線，我這名「逃兵」終於向屏東師專附屬小學六年丁班的群組報到了。

甫一加入群組，即獲得暌違四十多年的小學同窗熱烈歡迎，包含曾任職小學音樂老師二十餘年的兩名女同學，立刻不留情面地將我當年行徑歸類為「調皮」一族，誰教我替她們取了可愛的綽號，也算是咎由自取。不過在四十年後，藉由群組內「論點」的交鋒，不但還原了昔時童稚的校園生活，也從同學當年「不成熟」的視角，來重新認識十歲出頭「不成熟」的自己，這是我先前未曾發現的新體驗。

此外，在「屏師附小運動會合影」拙文中，我曾提及在YouTube 上，搜尋到近年同屆同學在屏東大聚會時的歡樂身影，並有感而發寫下「可惜歲月真像一把無形的屠刀，昔時暗戀的女神已不復當年丰采」。沒想到同班同學對於我的歸隊，最有興趣的卻是我心目中的女神究竟是誰？全然忽略原文中下一句可能重傷當事者「不復當年丰采」的貶義形容。我為極力保護女神的形象，當然堅不吐實。

看來當年播下「多行不義」的種，老來還不經意給了同學們「挾怨報復」的小辮子，正應驗了「出來混，終究是要還的」那句老話，卻成為始料未及的樂趣。

而這張全班同學與實習老師合照的珍貴影像，是來自屏東師專的應屆畢業生，在附屬小學我們班上完成數周實習後，在啟用不過三年的新校舍中庭內的留影。由於我們也是小學六年級的應屆畢業生，經過數周真誠和熱情相處後，雙方都即將離開各自不同的校園，所以更是顯得離情依依。

端詳著充滿回憶的「靜態」老照片，品味著班級群組內的「動態」調侃，世界日報 架起的橋，牽起的線，讓我銘感五內。