桿秤是我們老祖宗發明的衡物之器。它多以櫟木製成，但亦有以獸骨為之者，桿體首粗尾細，上有刻線及星點，首端除一懸鉤，並有一個以三細鐵鍊固定的圓盤，或勾或承貨物；離桿首寸許處，依序有二繩圈，是為繩紐，供人手握。另一重要配件乃秤砣，其狀如寺鐘其質係鐵鑄，掛於桿上，左右移動於刻線以確定物體之重量。

桿秤類型有多種，大小亦不一，大者，桿長丈許。我曾見一屠戶，壯漢兩肩挑一穿過繩紐的鋼管，掂掂那懶洋洋斜臥於大型秤盤之上、即將上路的大肥豬。小者如戥，其精密可至毫釐之末，常見於銀樓或蔘茸藥材行。而我所憶起的小秤，非類此袖珍，而是光滑的小型普通桿秤，也是我們南京家庭主婦們之所愛，尤其每晨趕菜場時，幾乎人手一秤，蔚為一道南京特有的人文風景。

抗戰勝利，父親帶著我們全家從四川重慶還都，家住南京中華門外兵工廠職員宿舍大金工里，父親聞訊廠方準備招考新人，立即告訴母親。母親做事果斷，次日即返回家鄉秣陵關，把在米行做夥計的弱冠小舅帶回；小舅個性隨和木訥但勤快，尤其不喜遊手好閒，和母親討論之後，竟把等候報考的空檔充實起來，前去菜市場賣菜。

小舅的菜源是農村，他通常在午後時分出發批貨，最教母親讚許的是，他能在收購好各種蔬果之後，就著鄉間的小溪，把所有蔬果的泥沙洗滌一淨，並且整理得井井有序。

由於小舅的蔬果乾淨整齊，每天都被一掃而空，在飯桌上常得母親誇獎；但小舅卻一直低頭不語，母親納悶而追問。沒想到天天供不應求，卻賺不到錢，甚至還虧本，問題就出在那種小秤。據小舅的苦水，那些婦人不相信他的秤，每次都以她們自己的小秤測量，小舅仁厚且與世無爭，每次都默默把差額補上。多次以後，小舅也想到那些小秤必有古怪，而興風作浪的，想必就是那個可能較標準為重的秤砣，鄉下人初進城，雖然自己有理仍不敢力爭，尤其面對的是女性。父親聞之哈哈一笑，接著就安慰地說，「打發時間不要緊，別煩惱別嘔氣，如果沒錢批貨，儘管向你姊姊拿」。

有次我貪玩，蹺課陪著小舅去菜場賣菜，無巧不巧，小舅剛把蔬果鋪好時突然內急，叮嚀幾句即奔茅廁。不久就有三個大媽邊聊邊笑地走來，一見我是個10歲小孩，她們立即露出同情之色，也不討價還價就蹲下選菜，接著遞給我秤。我苦著臉告訴她們，舅舅因故暫時離開而我只是看守，我不會用秤，於是把小舅的秤遞給她們，請她們按照標價自己秤，不料她們異口同聲：「不用啦，我們自己有秤。」

不知小舅是找不到茅廁或瀉肚，左等右等，急得我望眼欲穿。等小舅返回時，所有蔬菜水果都被搶光，他訝異地望了望我，當點完我小書包裡的鈔票，摸摸我的頭咧嘴微笑自言自語：「還好！還好！」接著，把兩個大蘿筐疊在一起，用扁擔一勾掛在肩上，牽著我小手，低聲哼著山歌走去炒貨店，買了兩包南京名點金鋼奇和小麻酥犒賞我。

一九四九年，兵工廠遷往台灣 高雄，員工家眷清一色南京人。萬沒想到，逃難還不忘小秤，而且它們又敗部復活，在眷村旁的西甲 菜場活躍起來，紛爭不停，其中以在地人的肉攤為最。

多年後，我打電話回台灣向小舅、舅媽請安，小舅還興致勃勃提到西甲菜場裡小秤風波的趣聞。後來有關當局見勢不妙，於是在菜場裡裝了一台公平磅秤，自此，南京小秤才隱然消失了。