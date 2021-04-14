脫掉鞋襪，捲起褲腿，深一腳、淺一腳地踩進軟軟的黃土堆裡，摻和其中從打穀場上拉來的，經過碾子碾壓脫粒後穀子穗而成、既韌且長的滑流子，時不時不經意地撩撥到腳板上，給人癢癢的感覺。

隨著流水慢慢地浸潤，不停踩踏的鬆軟黃土漸漸成了緊巴巴的泥巴，糊住了雙腳，每次抬腳下腳都非常吃力，發出「撲哧撲哧」地響動。我小時候，老家用來蓋房、砌牆、壘豬圈兒的材料都是土坯。每次趕上家裡脫坯的日子，我都會異常興奮，因為到這個時候，我們這些半大孩子把自己弄成泥猴兒，不僅不會招來家裡大人的叫罵，還可能得到左鄰右舍的誇獎：「看看人家的孩子，能幫家裡幹活兒了！」

把黃黏土當成肉，以滑流子為筋骨。那年頭，鄉下人的製坯，雖不是啥需要高妙手藝的粗活，但也是有門道的。先是要選土，儘管鄉村裡到處都有泥土，但能用來脫坯的黃黏土卻多深埋在地下，往往要挖些很深的洞來取土。

製坯的時候，更要會看天氣，估摸往後的幾天是艷陽高照的日子，就得趕緊著手幹活。取土，和泥，揣泥，脫坯，曬坯的環節都要一氣呵成；尤其是到了脫坯的時候，講究「泥不沾框，坯不掉角」。水和土的配比、拿捏的力道，更是要做得恰到好處，容不得拖泥帶水。

在這個過程中，和泥是我可以投入其中的項目。鏟土成小堆後，將事先用麻袋裝好的滑流子作為摻料，撒在小土堆上，繼續鏟土覆蓋住滑流子；然後再撒上一層滑流子，如此往復，直到堆成一米來高的時候，又要從土堆頂部往外翻土，使堆好的土堆成了中間窪四周高的環形山模樣。

到了這時候，就可以一邊往環形山的窪處澆水，一邊用鐵鍬鏟沿著環形山外來底邊，一鍬一鍬地將土翻回到環形山中間的窪地裡去。這也成了我大顯身手的時機，總愛不管不顧地跳到中間低窪處的泥湯子裡，玩命地以腳踩踹泥土來攪拌泥漿。在不斷的翻騰攪拌中，土與滑流子很快就會融合成一體，成了可以製坯的硬泥。

等到脫坯的環節，不僅要手腳利索，更是需要大力氣。力氣不夠的我插不上手，只有遠遠地看著的分兒了。

脫坯的流程，先是將用清水浸泡透木製的長方形坯模子，找塊平地放好。然後要兩人配合，一人鏟泥入模，另一個人是製坯的把式，全憑手塞腳踹，將模子裡的泥巴壓實踹勻。

這時，多餘的泥巴從坯模子的框中溢出，製坯的把式要用一根繃緊了的細鐵絲沿著坯模子上沿使勁一刮，使坯與泥分開。

鏟泥入模的人緊跟著這個動作，快速出手，捲起刮下來的泥巴，用力甩進下一個坯模子裡。與此同時，製坯的把式雙手抓緊坯模子兩端的木柄，前後左右搖動幾下後，用力一拔，就聽「撲哧」的一聲，模與泥，麻利地分離開來，一塊完好的土坯，就這樣成型了。

脫好坯後，就是曬坯了。曬坯很耗時，沒有三五天功夫，在大太陽地裡晾曬，土坯根本就乾不透。脫好了坯的人家因此都有些憂心忡忡，如果老天爺變了臉、下場雨，脫好的土坯就泡湯，要重新製作。雞啄豬拱的事，更是防不勝防。

儘管製作土坯是件操心費力的活計，卻是種對泥土非常友善的利用方式。在我的老家，當用土坯砌成的土房泥牆破敗了，被推倒以後，留下的土坷垃被視為上好的肥料，鄉親們會將其拍碎成土，重新拉回莊稼地裡肥田養地。