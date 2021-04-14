台灣 志航基地的兩架F-5E戰機月前擦撞墜海，造成兩位飛官一殉職一失蹤，看到這件慘劇，使我回憶起了六十多年前也差點被同僚撞到的往事。

那年我二十二歲，是個少尉小飛官。那天是四機編隊，當時是左梯隊隊形，我是四號機，是最左邊、最後方的一架。飛行中，長機作了左轉，二號機跟著轉，不料三號機反應慢了半秒鐘，於是他的動作既猛又急；就在他的左翼與我的右翼相隔不到兩呎時，千鈞一髮間，我迅速壓桿翻轉機身往左下方衝去，逃過一劫。但這也嚇得我一身冷汗，度過了一生中最長的幾秒鐘，下降近千呎才改正過來。後來我加大油門，慢慢爬升，跟上了編隊。

回場落地後，長機問我剛才是怎麼回事，但三號機則渾然不知他差點撞到我的情形。很不幸的，這位同僚幾個月後在一次飛行中失事殉職。

幾十年過去了，我現在想起這件事情來還心有餘悸。每當我和朋友們談起這件事時，有的誇我技術好，但多數人都說我大難不死，是運氣好。而我一直在想，我的確是運氣好，但那天如果是下列情況中的任何一種，我就不會有這麼好的運氣了。

要是我的反應也慢了半秒鐘，那就被他撞上，雙雙機毀人亡；第二，那時有足夠的高度，如果是在低空，我向下衝時就墜地了；第三，也是最糟的情況，就是幸好我是四號機，如果我是三號機，他是二號機，我夾在他和四號機之間，我就無法向左翻滾脫離了，那極有可能釀成三機相撞的悲劇。

如今我已是耄耋之齡，就是因為那天不是上面情形中的任何一種，那半秒鐘之差，給了我六十多年。

空軍的雷虎特技小組曾在訓練中有過三次相撞的情形，國慶閱兵空中分列式時有一次兩機擦撞，都造成機毀人亡。另有一次儀器飛行時兩機相撞，三死一跳傘。這次F-5E擦撞，說是變換隊形造成，但不知是什麼原因變換隊形，也不知是由什麼隊形變換成什麼隊形。

空軍戰鬥機的編隊，通常有三種隊形：基本隊形、戰鬥隊形、梯形隊形。基本隊形又稱密集隊形，顧名思義，是各機間隔不大，隊形是長機在前，二號機在右後方，三號機在左後方，四號機又在三號機的左後方，各機間的距離約二十呎。

戰鬥隊形與基本隊形的形狀相同，只各機之間的距離加大至約兩百呎，以達開闊視野、相互支援的效果。梯形隊形則是二、三、四號機依次在長機的左後方（左梯隊） 或右後方（右梯隊）。

戰鬥隊形通常是在偵巡任務時使用，梯形隊形是在準備回場落地衝場時用，平時則多是基本隊形。這次F-5E擦撞，說是變換隊形時撞到，新聞報導只說二、四號機都在外側，根據這一句話，與如何相撞似乎毫不相干。空軍的記者會上，也未見有對當時是什麼隊形、為何變換隊形有所交代，所以真正擦撞的原因尙待釐清。

F-5E的兩位飛官一人結婚才兩周，妻子已懷有身孕；另一人去年才結婚，孩子尙未滿月。兩位飛官的妻子痛失親人，人間悲劇，莫此為甚，怎不哭斷腸啊！在我為此文時，失蹤的一位飛官仍在搜救中，我衷心地期盼能把他找到，使他平安歸來。