《老照片說故事》橫貫公路

作者等四人和學長一同在工務段前合照了張相。

一九五八年，正值興建台中到花蓮的橫貫公路，由台灣 省公路局負責設計，榮民工程處承包施工。榮民工程處，簡稱榮工處。所謂榮民就是退伍軍人，也就是軍隊從大陸撤退到台灣，由軍隊裡面退伍下來的許多老兵。

横貫公路已經施工到台灣中部的梨山，公路局極需支援，於是函請成功大學土木工程系遴選四名應屆畢業生前往工作，為期三個月，日薪新台幣五十元，無休假日，也就是說月薪一千五百元。

那時中小學教員月薪還不到一千元，公路局提供的待遇很優厚，而且三個月工作完畢，正好去報到預備軍官受訓，因此很多同學都想去，系裡只好按成績選派。本期土木系分甲、乙兩班，我在甲班，成績還算不差，僥倖被選中。

另外選中的三人都在乙班，名字是徐先安、俞能根和蔣克敬，外號分別是「寶寶」、「臭魚」和「蔣哈」，外號雖然有些欠雅，但是三人都樂於接受。我外號「周子」，周、舟同音，周子變成舟子，我也不介意。四人都是「狂人集團」的成員，狂人集團就是一九五七年的成大測量隊。其實，大三暑假測量之後，已經沒有甲、乙兩班之分了。

我們四人工作的地點是橫貫公路梨山合歡埡口（現稱大禹嶺）工務段，住的是蒙古帳篷，我們稱它是蒙古包，裡面當然沒有床和桌椅，是打地鋪而睡。主要工作是土石方計算。工作之暇，無處可去，只好在蒙古包內打橋牌，或一同到山裡各處逛逛。段長叫李鴻榜，來美後還有聯絡，有次回台，還請我和拙荊吃過一頓可口的飯，後來便失去了聯繫。

段裡還有位早期在台南工學院畢業的學長，有一天，我們四人和學長一同在工務段前合照，相片中由左至右分別是我、寶寶、學長、臭魚和蔣哈。屈指算來，這張照片從一九五八年到現在，早已超過一甲子。

在深山工作三個月，沒有地方去理髪，也沒有地方去花錢，下山的時候，雖然頭髪長得像個長毛賊，口袋裡卻鈔票多多。