憶童年戶外遊戲（下）

玻璃彈珠的玩法有許多方式，在此不多贅述。我喜歡收集各式各樣大小不一的花式彈珠，沒事的時候拿出來欣賞一下，可惜後來搬家時弄丟了，心疼了好一陣子。

我家大門前是一條陰溝，後院圍牆外是一條大排水溝，走一百公尺就是農田，有時種地瓜，有時種甘蔗；再離家遠一點，兩、三百公尺外有一小溪，沿溪有一條台糖運甘蔗的火車鐵道，那裡視野遼闊，是釣魚 的好地方。暑假期間，鄰居小朋友們常常結伴去釣魚，用的魚桿都是克難式的，一根竹竿一個浮漂加一對魚鈎，自己挖些蚯蚓，提個小水桶就行了。一釣一個下午，運氣好的時候，可以釣到十來隻巴掌大的鯽魚，晚餐又多了一道菜。釣魚的中途，有事沒事就趴在火車軌道上聽有沒有運甘蔗的火車經過，我們好「順便」抽幾根甘蔗解饞，當然，這樣得來的甘蔗特別甜。

黃昏的天空特別美麗，我們從來不知道，也沒有聽說過什麼是空氣污染。在太陽快下山的時候，是最佳的釣青蛙時機，黃昏時蚊蟲特別多，青蛙都跑出來吃蚊蟲。一根筷子拴一根線，再綁一條蚯蚓，加一個小布 袋裝青蛙就好了。

釣青蛙的樂趣不輸釣魚，青蛙上鈎時，是嘴裡「含」著蚯蚓，並非像魚一樣被鈎上來，所以釣青蛙動作要快，在青蛙被拉上來的瞬間，用布口袋接著在空中的青蛙；通常在田埂草叢中釣到的是田蛙，偶爾會釣到牛蛙，那可是像中奬一樣，興奮若狂，好幾天睡不著覺。

「逗蜻蜓」通常是一大早開始玩；蜻蜓到了下午就不太活動，棲枝歇息。逗蜻蜓是用一種特殊的草做「餌」，這種草的莖約有半公尺長，一頭有六瓣對稱的細長穗子；將穗子绑在一起，蜻蜓就喜歡飛上來停棲在穗節上。我們不懂是什麼原理，小朋友都這麼如法炮製，就抓到蜻蜓啦！通常抓到的蜻蜓又都放生回草叢了。我試著用相同的方法逗蝴蝶，卻毫無效果。

家後院圍牆外的大排水溝，因為長年污泥淤塞，下一陣雨就會雨水滿溢，倒灌到大門前的陰溝裡。夏天，台灣 南部的天氣常常是晴時多雲偶陣雨，我喜歡那陣雨，因為陣雨把大排水溝裡的小魚甚至泥鰍都沖到陰溝裡，我就可以守株待兔在家門口抓魚了。說起那小魚，只有兩、三公分長，肚子很大，我們都管牠叫「大肚魚」，用漏勺就可以在陰溝裡抓到。養在玻璃瓶中觀賞，放一小片麵包屑到水裡，所有的大肚魚「唰」的一聲，全速搶食麵包屑，比養金魚還有意思！

初秋，地瓜收割季節之後，田園光禿一片，剩下零零星星的地瓜葉殘留在泥土裡，這是小孩子烤地瓜季節的開始。大夥兒分工合作，有人搭烤爐，有人挖地瓜，有人撿枯枝，不一會兒功夫就煙燻四起；等地瓜烤到半熟時，就把它埋在熱土和通紅的炭火裡，一個小時後把灰燼剖開，又香又軟又甜的地瓜就烤好了。那滋味筆墨難以形容，絕對比市場買的好吃幾百倍。

兒時的遊戲還有許多，除了上述的遊戲之外，很常玩的遊戲還有「官兵抓強盜」、「躲喵」、「衝關」、「跳房」、「跳繩」、「揪沙包」、「水泥地乒乓」等，如今很少看到孩子們玩這些遊戲，有些可能已經失傳了。我津津樂道地說給孩子聽我小時候的遊戲，他們無法想像，以為爸爸在說笑話，沒有電視、手機、電玩.……的日子怎麼過啊？在他們的眼中，我就像一個野孩子，成天在外面玩耍，但在我的回憶中，那是我一生中最珍貴的時光。

➤➤➤憶童年戶外遊戲（上）