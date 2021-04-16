日前翻箱倒櫃，想把殘舊、不合身的閒置衣服捐獻給社會救濟團體，分給需要的人穿，以使物盡其用。在此過程中，從箱底翻出一條四十年前用過的素格方形手帕，使我想起四十年前有關手帕的往事。

手帕在古代又稱「羅帕」、「羅巾」。在紙巾面世前，曾在生活中、感情上扮演重要角色。在貧困的舊社會，手帕也是身分的象徵。我從小學到中學畢業，都是在鄉間市鎮度過，因為貧窮買不起手帕；到了高中階段，母親用「祝君早安」的白色洗臉面巾剪成兩塊，剪口縫好卷邊以防破裂，權代手帕。每次用髒了，母親就幫我洗乾淨，曬乾再用。而富家子弟、小姐需用時，則拎出各種顏色圖案：素格子、刺繡、印花式手帕，以顯示身分尊貴；有的還灑上名牌花露水，無論迎面走過或在身後繞過，都聞到散發的陣陣幽香，令人神往。

直到我考入醫學院習醫，由於享受調幹生助學金待遇，才有能力買素格子手帕，用作擦汗，或咳嗽時掩口，還可用來抹鼻涕、抹嘴。

其實手帕用途很多。猶記上中小學時，開晚會都玩「丟手帕」這個自古以來的集體遊戲，而且代代相傳。參與者圍成一圈，在擊鼓聲中，手帕迅速在各人背後往下傳；一旦鼓聲戛然而止，手帕還遺留在手上的人，就要受罰，要站出來表演如唱歌、猜謎節目。

解放前，穿著旗袍的女子把手帕別在胸襟上使之成為點綴物，穿西裝男性則放在胸口口袋處，露出摺叠整齊的三個小三角，以示莊重。解放後不久，在城市上托兒所的小朋友，胸前都用扣針別著一條小手帕，用來抹嘴抹鼻涕。

古代閨中女子遇到傷懷悲事，會用手帕抹眼淚，而且在恩愛夫妻離別傷感時刻、少女出閣淚流滿面時，手帕拭淚拭個不停，更重要的是代表一方的情思與寄托。當女子需要用手帕時，恰好心儀的人遞上一條繡花手帕，心裡總有一絲絲的溫暖和無限的甜蜜。手帕也是一件隱私 物，貼過身留下體溫，只有彼此親密的人才使用對方遞過來的手帕。手帕曾經作為青年男女的定情信物，在明清兩代的才子佳人戲曲裡，小說 中頻頻出現。古代閨中女子送給心儀男子手帕時，為了表達愛慕之意，常常繡上比翼鳥、連理枝、並蒂蓮、合歡樹、鴛鴦、紅豆、玉連環等圖案。

隨著時代變遷，各式方便、柔軟的紙巾已代替了傳統的手帕，手帕也漸漸淡出人們的視野，放置在箱底或抽屜的角落，讓它暗地裡回憶曾經擁有過的輝煌。

一九九○年代，改革開放後，社會上出現方便的「快餐時代」，在快餐店的桌上堆放著一盒盒柔軟紙巾，替代了往日的手帕。人們外出時，背囊內通常塞入幾包大小紙巾，以備不時之需。雖然手帕已經為新時代淘汰，但在我的心裡，用了數十年的手帕情懷，並沒有因為紙巾的面世而消失，令我永遠忘不了是昔日手帕上的溫暖氣息和濃郁的人情味。