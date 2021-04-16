《老照片說故事》老三考上大學

老三戴紅領巾時和兩個哥合影。

家裡的老三生於一九七三年文革後期，和他大哥相差十三歲，和二哥相差九歲。老三是家裡的老么，我們特別心疼，一、兩歲就教他背唐詩、唱兒歌，也認了不少字。文革結束，恢復高考 ，全國掀起學習科學高潮，「語錄本」、「老三篇」、「四卷紅寶書」慢慢被人淡忘，用不著每天早晨反覆朗讀背誦了。老三的確生活在好時代。

一九七八年，老三五歲，我們附近一所小學的老師來我們學校玩，她是我們的老學生，看見我們的老三認得不少字，會背乘法口訣表，就同意他去上學，這樣他就比一般的孩子早上學了兩年。

初中階段他還不懂事，只愛玩。一九八六年升入我們任教的高中。當時高考已成氣候，文革時批判前十七年是修正主義教育 路線，其實經過文革洗禮，一九七八年恢復高考後學校裡大抓教學的程度遠遠超過前十七年。學校裡大辦補習班，家長們晚上請教師給子女開小灶有償補課，學生除了學習再沒有別的干擾，去生產隊支援夏收、秋收的事沒有了，學工、學農、學軍走「五‧七」道路的事已被遺忘，學生每天除了學習還是學習。要說「修」，是比過去那十七年更加「修」上許多倍。

我們當教師的更為自己的子女操心，教師無權無勢，只是掌握普通的文化知識，幫學生準備高考是我們唯一的特長。平時我們都是幫別人做嫁衣，現在自己的子女面臨升學 ，親手多輔導一點，也是在情在理。我們要求領導把升入高中的教師子女集中安排到一個班，我們當父母的親自擔任該班各門課程的老師，同時把另外一些成績優秀的新生也安排到這個班，起帶動作用，因為有些教工子女成績平平。這樣一來，這個班的師資、學生素質在全年級就很突出，成了令人羨慕、重點中的重點。我們課上盯著老三，每天晚自習去檢查監督玩心很重的小兒子。

一九八九年他高中畢業，是他們三兄弟中最後一個參加高考的，哥嫂四人都來送他進考場，給以關心和鼓勵。

老三在十六歲上大學，也懂點事了。離家前夕，他連夜幫著清理雞窩，把雞糞送到我們種的幾窩豆苗地裡，又提了兩大筐蜂窩煤上樓來，盡力給我們分勞。我們為他的孝心感動。第二天他動身去武漢，我們送到火車站月台依依惜別。從此家中成了我們二人的空巢世界，小鳥全離窩了。