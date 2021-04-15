憶童年戶外遊戲（上）

回憶起我的童年生活，已經是五、六十年前的事了。那段日子，無憂無慮，快樂似神仙，從早到晚與鄰居家的小孩子們，成群結隊玩各式各樣的戶外遊戲。那年代，父母親很少管我們去哪裡玩，從來不操心我們被別人拐走了；我們身上的零用錢只有幾毛錢，腳踏車是我們唯一的代步工具，走得再遠，頂多是巷頭或巷尾，通常都玩到媽媽扯著嗓門叫我回家吃飯。小時候沒有電視和電話，更不用說各種電子遊戲產品了，但記憶中我的童年是多彩多姿的，充滿了快樂幸福。

彈珠、圓牌和打娃娃頭，這三種遊戲是我們那個年代最流行的遊戲，特別是對男孩子而言，幾乎人人都會玩。由於這些遊戲都是趴在地上玩，灰塵很大，加上小孩子喜歡揉眼睛，所以容易感染沙眼；母親不准我去玩，愈是不准就愈想去玩。

有一次，我溜去鄰居家玩圓牌，大贏，手裡拿著好厚一疊贏來的圓牌，心裡好得意。回家前，心想這麼厚一疊的圓牌，若是讓母親看見了，豈不是不打自招：「我又溜出去打圓牌啦！」母親肯定會把它沒收的，於是委託鄰居家小朋友，把圓牌暫時寄放在他家，心想這一招很安全，因為既然是在他家玩遊戲，他父母一定不會管的。隔了幾天，問鄰居的小朋友，想要拿回寄放在他那兒的圓牌，沒想到他説，所有的圓牌都被他父親丟到茅坑裡了，他也被罵了一頓！原來他母親不管這事，是父親管。由這件事得了一個教訓：天有不測風雲，人算不如天算。

我很喜歡打圓牌，因為它需要自己製作一張「打葛」，這張牌的紙質要硬中帶點彈性，又具有一般的牌沒有吸附力的特質，最常用的方法是把牌的部分表面塗一層臘。要塗多少臘，那得憑經驗，因為那與圓牌的紙質、厚度相關；經過不斷修改、練習、修改……我可以製作出一張「打葛」，一次就能從一大疊牌中，把事先指定的牌一次「單挑」出來，技術之高超，我自己都很驚訝，所以我常常是遊戲的贏家！我經常花好幾個小時去「硏究」如何製作一張「打葛」，那股精神如果用在我工作的實驗室裡，那今天的成就或許會更上一層樓呢。

「打娃娃頭」在比誰打得準，用橡皮筋在遠距離把一個甘蔗板做的娃娃頭（通常是動物貓狗等頭像）擊倒，就可以當莊家，收取別人沒有打倒娃娃頭的橡皮筋。這個遊戲我也滿有收穫的，用什麼角度、如何瞄準，我都抓到訣竅，所以在成功嶺入伍訓練打靶時，我的表現還差強人意。

➤➤➤憶童年戶外遊戲（下）