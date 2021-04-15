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《老照片說故事》難忘懷恩堂

文、圖／懷鄉
作者五十多年前跟教友在台北懷恩堂大門口的合影。
作者五十多年前跟教友在台北懷恩堂大門口的合影。

這是五十多年前，我跟教友在台北懷恩堂的合影；而今教堂已改頭換面，面目全非，只能從記憶中尋覓過往了。

記得當年考取大學，帶著忐忑不安的心情離鄉背井。到台北前，母親殷殷叮嚀：「不可停止聚會。」第一個禮拜天，我自然就近到學校大門旁的懷恩堂，並照例在新人留名卡上留下姓名住址。負責學生事工的陸頌熙老師，因此循址找到我的宿舍，熱心邀我參加詩班和專門給大學生的三常團契，讓流落異鄉的我，能在這個屬靈的家庭呵護下，安然度過四年大學生涯。

有時碰到期末大考結束，我們會瘋狂一下，聚會完相約走到附近的小吃店，品嚐冬夜的四果冰，當服務生送上來時，端起碗，大家習慣性就要禱告。有人質疑，並非吃飯啊？經過討論決議，三塊錢以上就謝恩禱告。有次有人剛拿到獎學金，說有感動，今晚請客，下次再吃消夜時，不免有人打趣問道：「今天誰有感動要買單啊？」談笑風生中，充分體會「弟兄和睦同居，是何等的美善」。

在那個流行「來來來，來台大，去去去，去美國」的年代，每逢夏天，總有契友展翅負笈美國。歡送聚會，除了牧師殷殷勸勉、我們合唱「願主賜福你」外，還在歡送卡上，每人寫句自己最喜歡的經文共勉。夏去秋來，等他們安頓好後，又會從太平洋彼岸，寄來報平安的卡片，那時正值美國國運昌隆，確實鼓舞更多人絡繹不絕，遠赴彼岸。

我因學非所好，不準備深造，只好退而求其次，返鄉教書。沒想到因緣際會，年近不惑，在美國開始走下坡後移居來美。雖然得幸進入紐約公立高中，重執教鞭二十五年退休，但眼看日益分歧撕裂的美國，背離當初立國的基督博愛精神，難免慨嘆「不如歸去」；耳畔突然響起，當年契友很愛合唱的那首詩歌「這世界非我家」，心情乃稍得平復，是為之記。

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