一天，在瓷磚潔淨的便道上遛彎，右側是一排冬青，突然，在冬青根部那塊不大的空地上，一根剛鑽出地皮的苦麻菜映入我的眼簾，我的腳步停住了。回憶的細胞刺激到我的神經，思緒像是飄在空中的風箏，飄到我的家鄉，飄到我兒時的歲月。

那是個傍晚，我在地裡瘋跑完之後，回到家裡，像撿到寶貝似地報告說：「媽媽，地裡的苦麻菜長出來了。」「是真的嗎？」母親疑惑地說。兩天前，母親曾到地裡轉悠，還沒有看到野菜的身影，難道苦麻菜長得這樣快？「真的，媽，我沒說謊。」而後，我將攥著的一隻手鬆開，將苦麻菜嫩芽展示給母親看。母親仔細辨認說：「還真是。」我和母親講，這苦麻菜芽是我在草叢發現的，嫩芽在草叢中悄悄往上拱，有草叢遮住，不容易見到它；我借助太陽的亮光，伏著身子，才從草叢的縫隙中發現了它。為得到它，我把覆蓋上頭的拉拉秧（葎草）拽開時，胳膊感到一陣疼痛。儘管拉拉秧已乾枯，可附在那上面鋸齒般的刺還是把胳膊弄傷了。

那是七○年代初，生產隊分的糧食不夠吃，母親為一家人能填飽肚子，總是到鄰居家說好話借糧，母親說等到地裡的野菜出苗，日子就寬鬆一些。母親說這話的意思我明白，有了野菜，就可以從地裡挖回來，洗淨、剁碎，摻和到高粱麵或者玉米麵裡，貼餑餑吃。這種以菜代糧的辦法，村裡人稱之「瓜菜代」。

從那天起，我們就忙碌起來，每天放學之後，第一件事就是結伴去地裡挑野菜，左胳膊挎只用柳條編的籃子，右手持把鐮刀，哼著兒歌，歡快地行走在廣袤的田野裡。開始一起走，走著走著，見到地裡的野菜，人就散開了，有的向前面走，有人在原地搜尋，有的去左邊，有的去右邊。此時，野菜這個被搜尋的目標，左右著兩條腿的行進方向，各幹各的，互不干擾。

太陽偏西，天空暗下來時，籃子裡，苦麻菜、蒲公英、灰灰菜、竹節草、小薊、老鴰筋等，把籃子裝得滿滿的。在空曠的田野裡，稍大一點的孩子一聲吼：「天黑了，回家嘍—」。此時，像號角，聲音傳得很遠，散開的孩子們聞聲往回家的方向靠攏，漸漸地，大家集中在一起，新鮮野菜的馨香相伴，有說有笑地順著田間小路往家的方向走。

挑野菜不是每次都那麼順利。有時剛到地裡不久，挑了兩把菜，天就下起雨來；那時一般是不帶雨具的，下雨淋濕身上衣服不說，一旦雨下得太大，把地淋透，形成泥巴，走路時會把鞋子糊住，行進艱難。

有一次下起雨來，母親告訴我，下雨就回家，可是我沒有。我看到天上的烏雲很薄，估計一會兒就會停，於是就找了一個地方避雨。果不其然，一會兒，天就放晴了，我們挑完菜才回家。母親見我的衣服一點也沒被淋濕，問我到哪裡避雨去了。我說，我們躲到一個洞裡去了。「我們這裡哪有洞？」我說：「那段陡峭的廢堤您知道不？」母親說知道。

堤坡上曾有一棵老榆樹，被人砍去留下乾枯樹樁，後來，有人把這樹樁刨去，留下一個大洞，這個洞正好能容下我們幾個小孩，我們擠擠挨挨地相擁一起，避過一場雨。雨過天晴，地很快乾了，我們照常挑野菜。母親說：「你們說的那地方，我也曾到過，我怎麼沒有看到那裡有洞呢，你們小孩子都成人精了。」我說：「那個洞周圍長滿雜草，不易發現。」

有時我問母親，挑哪種野菜好，母親說，苦麻菜最好，吃了養人。是的，有的野菜吃多了，會出現輕度的腹瀉或浮腫，可是苦麻菜無論怎麼吃，身體不會出現不良反應。於是，我們挑菜時盡量多挑些苦麻菜。苦麻菜也叫苦菜、苦苣菜，是很好的藥材。「洞天寶生錄」云：夏三月宜食苦，能益心和血通氣也。「寂園雜記」云：凡病痔者，宜用苦苣菜，或鮮或乾，煮至熟爛，連湯置器中，橫安一板坐之，先薰後洗，冷即止，日洗數次，屢用有效。

俗話說：糠菜半年糧。反映了艱苦歲月的生活狀態，這裡說的菜就是指野菜。野菜用其柔弱的身軀，養育著我們的身體；用其一動不動的踏實，讓我們順利地採獲，默默地奉獻著自己；用其年年歲歲的生生不息，給窘困的人們帶來希望。那年，我們把挑來的野菜和著玉米麵或高粱麵吃，緩解口糧不足。時至今日，我們的日子好了，可在餐桌上，作為調劑菜品，野菜還不時閃亮登場。

在我看來，只要有人的地方，就有野菜的身影。對於我們，野菜之恩，雖無需回報，但值得永遠銘記。