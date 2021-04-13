《老照片說故事》合照迎新春

父親為作者兄妹三人拍攝的照片。

翻看著飄洋過海的兒時老照片，那些年專長攝影 的父親總刻意在一元復始時，慎重其事拍攝我們兄妹三人逐年成長的模樣，其中以這張全身照最為完整呈現我們長高長壯的容貌。父親以他一貫行筆平順的小楷註記：「民國四十七年（一九五八年）元旦留念」，童年的瞬間轉換成一幀永恆的印記。韶光荏苒，家人齊聚一堂的溫馨親情從未曾褪色湮沒。

我排行老么，依偎著姊姊和哥哥，由矮到高，小中大三個「蘿蔔頭」，一道斜線般整齊站直，姿態看起來逗趣可愛。除了哥哥身上的夾克，我們的衣服都是母親一針一線親手縫製，雖非嶄新亮麗的布料，寛衣闊褲裡卻滿載著她密密縫實的慈愛。我和姊姊穿著圓頭棉布鞋，哥哥的黑膠球鞋應該是跑遍泥濘路，黃土斑斑再也洗不潔白。三個稚嫩小娃兒挺拔站穩，流露出憨憨天真的神情，看在雙親眼裡，想必殷切盼望我們日益茁壯，能開創燦爛的未來。

父親別具巧思讓我們並排站在一張長型附有扶手的竹藤椅上。當時家具簡單樸素，這張編織錯落有致的藤椅，既可坐臥或踏高取物，輕巧又實用，是我最喜愛的一張椅子。

雙親當年以家庭式照相館營生，從攝影、調配化學藥劑、顯影膠卷、沖洗修飾底片、打印照片、裁剪修邊，每一道繁複步驟都得耐心操作，馬虎不得。我凝視著泛黃斑駁的老照片，腦海總會浮現在那樸實的照相館裡，父親頭頂披蓋著厚重布幔，隱身在三腳架支撐的照相機後頭，先吆喝：「準備好，要照囉！」再謹慎按下小軟圓球的快門；母親則幫忙料理瑣事和招呼顧客。克難艱困的歲月中，他們竭盡所能地撐起一個小家。

父母慘淡經營的照相館雖然短暫，卻存留了許多珍貴寫實的影像，無可取代。往後逢年過節全家必定循例團聚合照。當我們兄妹相繼自立門戶散居各地後，取景全家福的機會也就可遇不可求了。

那些年來探親總是形色匆匆，我從未靜下心來詢問父親，他何以在烽火戰亂中學習攝影及沖洗的技術？或與母親談心，他倆手無寸鐵卻如何能咬緊牙關來養兒育女？

時移境遷，老照片的畫面依舊躍然紙上，思念父母的心意愈加深重。唯願彼時合影時，守在相機後的雙親能從兒女歡顏中獲得安慰與滿足，他們離鄉背井的艱辛也隨之有所舒緩。