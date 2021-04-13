《老照片說故事》電波改變命運

美國之音「留美十四步」。

一九九四年，我在日本 東京打工已經五年了。由於不會日語，看不懂日本電視，中文資訊又稀少，思鄉情更切，憶起下鄉插隊時聽礦石收音機緩解想家之情的往事，突發奇想在日本聽中國 的廣播。去電器店詢問到有新款的收音機可以聽到，於是拿著收音機到店外試聽，果然聽到中央人民廣播電台；當即花了約三百多美元，買了一台最好的索尼收音機。

之後打工回家，都會打開收音機聽來自祖國的聲音，化解濃濃思鄉之情。

有次無意間收聽到美國 之音的中文廣播，介紹怎樣去美國留學。女兒才讀初三，但我已在考慮她留學問題。那年代還沒留學中介，我對美國留學的途徑猶如盲人摸象，總以為去美國留學，必須有在美親屬作擔保，要麼是大學畢業後獲得獎學金去讀碩博，所以女兒的留學目標僅選日本和澳洲。但廣播說高中畢業生也可以去美國讀本科，只要考出托福，有經濟條件即可。為詳細了解情況，我按照廣播所說的香港地址，給美國之音中文部寫信索要講稿。

不久收到寄來的「留美十四步」講稿，才知道高中畢業生真的可以赴美讀本科。於是立即將講稿複印寄回中國，改將美國作為留學首選地，並要求女兒在高二結束時考出托福，做好向美國進軍的準備。同時將寄回的日元全部換成美元，並以女兒的名字存在銀行，當將來面試的財政資助證明。

一九九六年，女兒托福考試的成績達到錄取分數線，我按照講稿指導，一口氣為女兒申請了二十所美國大學。其中哈佛、麻省理工等藤校五所、普通大學十所、墊底的偏遠社區大學（大專）五所。匯票都在日本的花旗銀行開出，以讓學校知道確有日本的資助；花費的報名費、匯費等就用去三千多美元，並同時向英、加、澳發出留學申請。

一九九七年，女兒高考進中國重點大學，同時收到加拿大的入學通知，結果被拒簽。這時又收到美國三所大學和英國的入學通知。我們對美國一無所知，女兒僅知道楊振寧在紐約州立大學石溪分校，於是慕名選擇該校。

當女兒忐忑不安地去上海美領館簽證時，所有排隊等候留學簽證的大學生們，都不相信一個無親無友的小孩能簽出。在當時中國，高中生去美國讀本科是聞所未聞的。

當簽證官和女兒面試快結束時，他問如何證明有財政支持，女兒把一沓美元存款單鋪在面前，簽證官笑了。一聲「OK」，女兒順利地取得了美國簽證， 開創了平民中學生自費留美的先例。

女兒大學畢業後考取醫學院，成為醫學博士，現在是醫院的主任醫師，也把我們都接到美國共同生活。

無形的電波從西半球的美國發射到茫茫宇宙，而此瞬間，恰恰被我在東半球的日本接收到，從而改變了一個中國家庭的命運，使美國夢變成現實。