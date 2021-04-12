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《老照片說故事》國際文化之夜

文、圖／進欣
作者身著趙飛燕戲服參加學校舉辦的國際學生文化之夜。
作者身著趙飛燕戲服參加學校舉辦的國際學生文化之夜。

八○年代，很多台灣留學生出國，到達目的地後，就是請當地的留美同學會幫忙接機、安排住處、去銀行開戶、買日用品……可說是在家千日好，出國一日難。很多人得到早一批留學生的幫助，熟悉環境後，隔年也接手幫助下一批新生報到。

留學生的生活緊張又單調，工作日上課讀書，周末時逛超市買菜，有車的提供搭載服務，去一家美國超市不夠，還要去東方雜貨店買米、蔬菜、罐頭食品。出門一趟下來，兩、三個鐘頭少不了。

有一天，同學會幹部通知説學校舉辦國際學生文化之夜，為配合演出，亞特蘭大文化辦事處送來一批中國歷代服裝展衣物，請參加者去領取並試裝。於是初生之犢不怕虎的我，也傻乎乎地去領了一套趙飛燕的戲服。這可是我第一次、也是唯一一次穿上古代戲服，戴上頭飾，夾在皇帝、清宮妃子、楊貴妃、花木蘭、小鳳仙、秋瑾、中式旗袍的美麗隊伍中，還有跳民族舞蹈的女學員，一同合照。另一張相片則是部分演員和同學會幹部合影。

四十年過去了，當年的同學很多都不知所終。人生到處知何似，應似飛鴻踏雪泥，曾經，我們在大學城留過足跡，求學生涯是如此短暫，一旦捲入了生活的巨輪，被時間推移著往前走：畢業求職，結婚生子，買車購屋……閒暇之餘，驀然回首往事，人生輕舟已划過萬重山。

留學生 台灣 美國

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