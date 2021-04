《老照片說故事》時光的倒帶

功成身退的攝影機與盒式錄影帶。

每當清理書櫃時,瞧見功成身退的一台攝影 機與排排立著已式微的盒式錄影帶,實是難斷捨離的老物件。

一九九一年冬季,外子和我帶著一雙兒女到家居波士頓的弟弟處做客,他送了一台當年時髦的Sony V8攝影機給我們。意外驚喜地,我們的攝影機首次開鏡地方竟是瓦爾登湖。大學時,梭羅(Henry David Thoreau)的「湖濱散記」(Walden; or, Life in the Woods)是我最鍾愛的文學讀物,他的簡樸人生哲理與思想影響我日後的心湖甚鉅。

那天清晨,我們一家人躍躍欲試地攜帶著新攝影機,跟隨著弟弟一家走訪瓦爾登湖。因為是淡季,我們漫步於寂靜的三公里長環湖步道 ,賞心悅目的自然景觀讓我們盡情地歡笑。沿途外子不斷地用攝影機獵取梭羅曾隱逸兩年兩個月又兩天的山林,從大自然中體會梭羅在獨居歲月裡的所見、所思、所聞與萬物同體的真理。

我們走到山坡處由石柱圍著的小塊空地,那曾是梭羅居住過的小木屋遺址。由此望去,可見近在咫尺已被一片耀眼銀光白雪覆蓋的瓦爾登湖。

返回公園入口附近,我們才尋覓到那間幾經考證再仿建的梭羅小木屋,興奮地舉起攝影機掃描屋內簡單的陳設。然後,我們一行人依序與屋外的梭羅雕像拍照留念,祈願每個人都能過著自己簡單無憂的生活。

中午時分,我們到離瓦爾登湖車程僅數分鐘的康科德鎮,弟弟妻舅家邀約大家到他們的居所用餐。

瓦爾登湖之旅是我們家百看不厭的錄影帶,大家更是詳熟影帶中的每個環節。

爾後,這台V8攝影機產出家中更多的盒式錄影帶,它們質樸地記錄著兒女的少年、青少年成長,更捕捉了我們家庭活動的歡樂溫馨畫面。昔日,我們每看完一盒錄影帶就放入VHS迴帶機重新倒帶至最前端,以備下次從頭再播放。家人共同觀賞錄影帶成為全家美好相聚的時光,此情此景只待追憶。

隨著科技的日新月異、數位攝影機和相機的崛起,這台V8攝影機早已被淘汰,VCR錄影機也已停產。為保存舊有錄影帶內的美好回憶,我計畫趁現已退休 ,將錄影帶先轉成DVD,以便能重溫往日快樂的點滴。