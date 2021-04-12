曲藝是以說唱為主的藝術門類，包括評書、評彈、相聲、三弦、琴書、清曲、花鼓、墜子等，細分可達數百種。大鼓是「大鼓書」簡稱，是曲藝藝術中的一個重要門類。演唱者前面放置一面由架子支著、與腰同高的小鼓，右手敲鼓、左手夾板，站立著說唱和表演，唱詞大多由韻文編成；有的人用三弦等樂器坐著伴奏。這些藝人被稱為「唱大鼓的」，大鼓廣泛流行於北方大部和南方部分地域，由於中國 幅員遼闊，地域方言和曲調板眼等各有不同，分成安徽、湖北、河洛、廬州、山東、膠東、東北、奉調、樂亭、京韻、京東、西河、上黨、梅花、五音大鼓等十多個流派，每個流派中還有小派別。

一般認為大鼓形成於清代的山東、河北等地農村。道光三十年（一八五〇年）年前後，著名的樂亭大鼓以「樂亭腔」為基礎創建於在河北樂亭縣，後廣泛流傳於京、津、冀和東北等地。

咸豐年間河北滄州一帶流行一種有板沒眼（只有強拍沒有弱拍）的木板大鼓（木製小夾板），滿族藝人金德貴吸收京劇唱腔和北京 雜曲小調，經多年演唱發展成道京白、唱京韻的一板一眼（一強拍一弱拍）的板式（銅製月牙形夾板）。唱詞基本為七字句和十字句，每篇約一百四、五十句，一韻到底，逐漸在京津兩地形成一種專唱短篇曲目的新腔。民初形成了獨立的流派，並分成北京的劉、白、張，和天津的駱派等四大流派。這就是在民國三十五年（一九四六年）北京成立的曲藝公會上，正式命名的京韻大鼓。

上世紀五○年代以來，京韻大鼓推出了一些新曲目，由林汝為作詞、雷蕾等作曲的電視劇「四世同堂」主題歌「重整河山待後生」，就是由名家駱玉笙演唱的駱派京韻大鼓的代表作。由閻肅作詞、姚明作曲的戲歌「前門情思大碗茶」曲調具有濃郁的京腔京韻，唱起來也有大鼓的味道。

大鼓來自唐代的變文（講述故事的底本）或元明兩代的鼓詞，清代演唱進入興盛時期，經民間藝人的加工、演唱、傳承逐漸形成了不同流派的大鼓，京韻大鼓於二〇〇八年入選為中國國家級非物質文化遺產名錄。因為鼓詞是由多種體制相近的曲藝形式構成，用的鼓也有多種，且曲調各有不同，所以鼓詞品種繁多；題材包括民間傳說、英雄傳奇、公案故事、歷史小說、褒貶古人、文學名著等，多具有較高的文學性和思想性，對民俗文化、音樂發展乃至社會文明史的研究都極具參考價値，有的被納入地方政府的非物質文化遺產。

然而，時移世易，如今的文化藝術形式也發生很大變化，人們選擇的娛樂方式越來越多，原本受民眾喜愛的大鼓慢慢淡出了人們的生活，加之有造詣的老藝人相繼離去，演出市場萎縮低迷，各流派的繼承人出現斷代危機。

從研究保護和搶救非物質文化遺產角度出發，中國有關部門和曲藝界人士共同努力，於一九八六年創辦了北方曲藝學校、出版了五十卷大型曲藝叢書「中國曲藝志」；二〇一三年「京韻大鼓音樂·歷史」專著出版，「曲藝」月刊先後載出「京韻大鼓音樂新綸」、「京韻大鼓的瀕危與前行」等多篇文章。同時全面開展文獻普查，為京韻大鼓老藝術家舉辦祝賀活動等。

可喜的是，經挖掘整理、創作新曲目、培養新人、改進演出形式等多方面努力，已初顯成效。大鼓原本發源於農村，後逐漸走進城鎮從地攤到小劇場 進而登上大舞台，現在又有回歸小劇場的趨勢，同時還試探著走進學校演出，培養新的欣賞群體，但預想重現輝煌仍步履維艱。