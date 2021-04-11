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《老照片說故事》香港九龍城寨

文、圖／毅江
這是三十多年前作者以香港九龍城寨為背景所照的一張相片。
這是三十多年前作者以香港九龍城寨為背景所照的一張相片。

這是三十多年前我以香港九龍城寨為背景所照的一張相片。

香港於一八四二年成為英國殖民地後，清政府在一八四七年擴建九龍城寨並派兵駐防，與對岸港島相互對峙。一八九八年，九龍以北的新界成為英國租借殖民地，但九龍城寨仍歸清政府管轄，成為位處英國殖民地內的清朝外飛地。

九龍城寨因此成為非常特殊的三不管地帶：即香港政府不敢管、英國政府不想管、中國政府不能管，情形十分複雜。

由此九龍城寨便逐漸成為罪惡溫床的貧民區，區內黑社會組織活躍，黃、賭、毒氾濫，罪案頻繁發生。上世紀七○年代，九龍城寨陸續建起大批的鋼筋水泥房屋，但皆屬非法擴建，違建嚴重，據說整個城寨的面積不到三萬平方米，卻建有四、五百棟大小不等的樓房，因此環境衛生很是惡劣。

一九八九年十二月，單位派我去香港學習局域網的應用及管理。出於對九龍城寨複雜而又奇特歷史的興趣和好奇，我利用課餘時間，相約同伴前去一睹其廬山面目。我們在九龍城站下了小巴，遠遠望去，取代我想像中的城墻寨樓是那過百棟十幾層高的樓房，它們密密麻麻地擠逼在一起，雜亂無章的外表與屋頂上那數不清的魚骨天線，令人產生一種很不舒服的感覺。

我們壯著膽子步入城寨內，只見街道窄如小巷，路燈昏暗，抬頭不見天日，四處陰深莫測。偶遇路人，其冰冷的目光令人寒意頓生。我們不敢再深入，落荒而逃般地走出城寨，見到冬日的陽光才鬆了口氣。為了不虛此行，我以城寨的外表作為背景，拍了張照片作為留念。

想不到此照片對我來說，竟是九龍城寨的絕照。數年後，根據中英雙方達成的協議，整個九龍城寨被拆除夷為平地，在那裡建了一個九龍城寨公園，而在公園的中央，則保留著一座清代建築物，那就是一八四七年所建的城寨衙府。

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