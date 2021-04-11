日前，閱讀上下古今版「腳踏車和我結交八十年」載文後，我心中再次翻起浪花，聯想起自己昔日與腳踏車相伴經歷：在家鄉騎了近四十年自行車（家鄉人稱謂），先後與九台自行車結緣。而與這些自行車離別時，近乎都遺留一段辛酸往事。

我擁有的第一輛自行車是在四十年前。此時，我下鄉返城到父親所屬單位工作不久，開始勤工儉學上夜大。為了便於清晨前往建築工地幹活，傍晚奔往市內夜大教室上課，我拿出六十元人民幣，購買了一台半新不舊的白山牌自行車。

這台自行車為我求學立下汗馬功勞。經過它四年起早貪晚、披星戴月托運，我捧回夢寐以求的中文大專文憑。依據這紙文憑，我調入企業機關工作，並很快得到一處職工宿舍改建房屋。房舍與機關辦公大樓近在咫尺，我除了到基層單位或施工現場，大都將自行車存放住所旁邊簡陋車棚內。不料，一天午後，我準備外出辦事時，發現存放車棚的自行車沒了蹤影。詢問進入車棚的獨身職工二胖子：「看見誰騎我的自行車了？」他笑嘻嘻地回答：「沒看見。」過後，好心人相告：「就是他騎走了，他看見停放時間長的車輛就撬鎖騎走。」我尋機向二胖子發問，他遭難了，表示因為偷騎別人車，被人打得滿臉是傷，眼睛烏青僅剩一條縫。我心中竊喜：「這就是偷車賊的報應。」

不久，我調入當地廣播媒體工作，趕巧單位向職工分發山地自行車，錚明瓦亮的新自行車載著我上班、採訪、送稿、回歸，陪伴我八載時光。不幸的是，金秋的一天午後，我下班回家途經一個街口時，被一輛搶客的小客車撞倒在地，山地車七扭八歪報廢了，我也受了較重的皮外傷。

傷癒後，我重燃騎車渴望。三弟得知，當即把閒置的鳳凰牌自行車贈給我。這台小車雖已半舊，卻十分輕便，我愛護有加，每晚都抬到三樓緩步台停放。一日晚間，我寫完文稿就入睡了，翌日早起跑到門洞尋看，鳳凰車已被賊人順手牽羊了。

見我又沒了坐騎，外甥隨即送來一台新式自行車。沒想到，我騎上不到一載，一次到某機關大樓辦事後，發現放在樓前的自行車被人偷著借走了。

接下來，弟妹將娘家人的大二八老舊自行車送我，讓我又在車輪紡織風雨霜雪中，送走一年時光。

我的最後坐騎是兒子的輕便自行車。這台車是當年妻妹獎勵我兒一舉考上省重點高中的禮物。它陪伴兒子完成高中學業考上大學後，留傳到我手裡。那時，我已在辦公室工作，對這台意義重大深遠的自行車精心使用保養。四年時光眨眼流逝，兒子到美國 留學了。我又騎著輕便自行車奔波幾度春秋，車體出現上下哪都響的現象，我被迫將其放在父母家室外雜物旁，不想，卻被撿破爛的拖走了。

就這樣，移居海外前，我相繼「送走」九台自行車，既體驗了騎車出行之樂趣，也品嘗了些許苦楚。