林中四下黑洞洞的，透過樹梢，點滴星光隱約，已近半夜。我握著銃，走在這條密林間的小道，時不時按一下開關，讓背包裡的電池組向套在額前的電筒供電射出光柱，隨著頭部的扭轉，照射眼前的樹叢、樹梢。己深入山林很遠，要繞過這山、轉個方向，才能返回回村的路，這是我今晚巡獵的路線。突然，我身後幾步遠有人低聲叫道「老鄉，留步，放下槍」，並射來一束手電光。

至今，當年山林中這驚心的一幕，我記憶猶新。七○年代，我在閩北山區一小山村插隊。那時漫山的原始森林還未開發，林中飛禽走獸不少，去離村稍遠的山上幹活，有時還遇上猴群在林中活動。本地人家家有把土銃，可用於驅趕野豬，或閒時上山打個兔子、麂子。插隊經年，我住屋的老東家覺得我人老實且孤單，借我一支銃玩玩。

七○年代初，大學恢復招生 ，大學科系的學術活動也漸展開。我一同學知我在山村常去打獵，聯繫我給某大學生物系提供標本，白鷳、山雞、狐獾之類。一只完好的白鷳標本購價三、四十元，一年做幾具標本，零錢就有著落了，所以我有空常上山轉轉。晴天晚上，喜夜行的狐、狸貓、麂多出來活動，如用強光照到，牠們兩眼會呈現綠瑩瑩或紅通通，反光極好，很容易發現；且電筒光突然照到，動物們會呆呆凝視光源幾秒，如距離合適，正是放銃的好時機。山雞、白鷳之類的鳥夜晚多棲止於樹叢裡，照到都不動。

那晚，我正尋著獵物，後面的人聲讓我心中一驚，情況不明，我只得把銃往腳邊一放。「兄弟，別怕，我們說幾句。」後面的人已趕上拾起我的銃。他操著江浙口音，透露自己也不是當地人。他告訴我，他們是一伙浙江的採藥人，這一個多月都在這周邊的山中誘捕猴子，猴子是他們做藥用的，已誘趕了十幾天，估計二、三天內猴群會誘入他們設下的羅網。如果我放銃會驚跑猴群，而這關乎他們幾年的生計。他說完就把銃遞給我，我答應即刻回村，這段時間不上山了。他問過我插隊的山村，說明天正要借住村裡。

翌日，三個外鄉人來到村裡，其中一位正是昨晚見過的漢子。他們正借住在我的東家家裡。老東家告訴我，近二十年前他們的父輩來過，那個漢子當年才十四、五歲。

也算是有一面之緣，他們借居的那幾天，得空聊天，我知道他們祖輩都是採藥人，一年四季有大半時光輾轉於福建江西交界處的大山尋藥，再運回浙江賣。他們說猴子是捉來熬膏做藥引的。他們祖輩對捉猴子訂有非常嚴苛的約定，是向山神土地發過誓的，一是在一個地方捉過一次，要間隔十五年後再來；二是捕到群猴後，留公不留母，留大不留小，夠用不多捕。整群猴被網住後，只留下成年的公猴，母猴小猴都放了，需用幾隻熬藥，多的也放生。他們從不敢違祖先定下的規矩，說是上山討生之人違規絕無好報。

不過，他們已在擔憂，過去閩浙贛三省林區多，有些地方他們一輩子也就去一、二次。五○年代大煉鋼鐵，燒炭煉鐵，他們老家的山林毀了大半，六○年代到現今（七○年代）江西、福建國營伐木場大量設立，他們祖輩採藥的不少山區天然林已被砍伐，猴子老窩都沒了，他們的下代不可能再操祖業了。我也憂慮起來，我知道縣林業部門正與公社準備開條公路到這兒的山場伐木。

走時，他們留了罐藥膏，說是草藥調和了點猴膏，對風濕扭傷都有用。我有次上山幹活崴了腳踝，老東家讓我抹上，果然痛處一陣清涼，沒幾天就消腫了；而老東家常年累下的關節炎抹上藥，痛腫也很快消了。

過了年，國營伐木場真來了，修通公路、把伐下的木頭運出山，在山頭放把火燒後種上杉松。那些飛禽走獸幾乎絕跡。