《老照片說故事》與舅舅的合影

六十多年前，作者幼年時和舅舅的合照。

這是一張六十多年前的照片，是我幼年時和舅舅的合照。小男孩自然地靠在舅舅腿上，舅舅也笑顏逐開，在棕櫚樹和白色圍欄的點綴下，父親精準地捕捉了這難得的片刻。舅舅當時在台北工作尚未成家，他安排假期搭火車南下到台南再轉客運汽車到玉井糖廠。搭車、轉車要費一天的時間。

舅舅對外甥特別喜愛，不但帶了許多零食，還張羅些玩具給外甥。這好像是舅舅自外甥出生後第一次相聚。那時糖廠的招待所就是旅舍，有獨立的客房及餐廳，員工的親屬可以登記入住。招待所離我們宿舍區走路只需五分鐘。那天晚上，母親準備了拿手好菜，要我跑腿到招待所請舅舅來家裡用餐。

招待所除了接待總公司及友廠來訪的長官、同仁外，也為單身到廠上班的員工提供食宿。我喜歡到招待所逛逛，看看大門口布置得日新月異的盆景，和大廳裡群花怒放的花卉；聞著花香走過光亮如新的地板，穿過窗明几淨的房間，真令我賞心悅目。因此聽聞母親叫喚，我欣然領命，飛奔而去。

敲開舅舅住的房間，我發現舅舅在書桌前讀英文，我也看不懂，順口問他：「你出門旅行還不忘進修嗎？」舅舅說：「人生的路很長，只有把握青春，能吸收一些新知識，總是好的。」他摸摸我的頭說：「孩子，你將來會體會我今天說的話。」

我初中時在台北就學。每逢暑假經父母首肯，我搭火車到新竹舅舅家度假。那時舅舅已結婚；他不嫌我給他添麻煩，樂呵呵地領我到處看看。經由他的生意觸角，開拓了我的視野。

我成家後，在南加 定居。有一年舅舅和舅媽到加拿大旅行，返程時經過南加州 。我陪他們到附近的名勝 與葡萄園去參觀，一路上還討論冰酒及普通葡萄酒的差別。舅舅開心地對我說：「你這地方真是小城故事多。」照片裡的小朋友總算有機會回饋舅舅。

舅舅和母親都有美術天賦，求學的時候家境困難，沒有錢買顏料。小輩獨立後，舅舅學油畫；母親學國畫花鳥。舅舅的油畫裝備多，占地廣，他將自家樓上的客廳改為畫室。舅舅和母親一樣喜歡沉醉在畫中的感覺，可以自備乾糧、飲水在海邊作畫一整天，連日落西山都不曾察覺。

舅舅退休後，我不時去看望他，甥舅兩人可以聊一個下午。他要我選一幅油畫作品帶回去。我挑了一幅「楓葉林」，只見紅、黃分明的楓葉在林中飄動，遠處小徑有一束陽光射進來，如同光明就在眼前。

舅舅離開世間有二十多年了。那幅油畫我一直保存著，望著那幅畫彷彿舅舅就在我眼前，指引我走向光明。