《老照片說故事》五個蕎麥麵餃子

三姊保存的農村醫生手冊。

一九六九年，我三姊在偏僻的河北省隆化縣壩上的小山村插隊。三姊在務農以外，有時間就看醫書和學扎針灸，義務為缺醫少藥的山區村民服務。

一日傍晚收工，三姊剛回到知青之家，一位村民大嫂來找三姊，說她婆婆頭痛，請三姊去扎針灸，治療一下。

三姊沒吃晚飯，帶上針灸和藥箱，跟著那位大嫂來到她家。三姊進屋，見大娘躺在土炕上，閉著雙眼，聽見有人進來，起身伸手，似要與來人握手。三姊感覺驚訝，大嫂說她婆婆雙目失明，看不見人，不用擔心。大娘五十多歲，由於生活貧困，營養不良，身體瘦弱，顯得蒼老。三姊握著大娘的手，讓她躺下，問哪裡疼痛？大娘說是頭痛，用手指指疼痛的位置，說：「聽說妳針灸扎得好，給我扎扎吧！」

三姊根據大娘頭痛的部位，按醫書和穴位圖扎了幾個穴位，問大娘有何感覺？大娘說有些痠脹。三姊說：「有痠麻脹感覺就對了！經絡疏通了，就會好的！」

後來，三姊又去了幾次，為大娘扎針灸，有所見效。一天傍晚，那位大嫂又來請三姊到她家。大嫂把屋裡的孩子叫到外面，三姊進屋問大娘的頭痛好些了嗎？大嫂說：「我婆婆的頭痛好了，不痛了！今天請妳來，是想謝謝妳。我家什麼都沒有，無法報答妳。我特意包了幾個蕎麥麵菜餃，請妳嘗嘗！」三姊說：「大娘頭痛好了，就可以了。餃子就不吃了。」

大嫂和婆婆過意不去，執意讓三姊吃一個。三姊知道村裡農戶家家口糧緊缺，這五個拳頭大的蕎麥麵餃子，就是她一家四口人晚餐的口糧，難怪大嫂讓孩子出去，擔心小孩子也要吃餃子。三姊感謝大嫂的好意，只吃了一個餃子，就走了。

貧困的人，需要幫助；病痛的人，需要醫療。困難的村民用有限的糧食，表達無限的感謝之情。時間過去半世紀，五個蕎麥麵餃子還深深留在三姊的記憶裡。