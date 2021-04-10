五○年代初期，我讀小學一、二級，放學後最喜歡玩的是用彈弓槍打麻雀，在我家屋門前不遠的田園邊，有幾棵高高的松柏樹，經常有麻雀在樹枝葉叢中跳動，有時小院裡的竹籬芭上，也有一群群嘰嘰喳喳的麻雀飛來飛去。到了春天四、五月，正是鳥兒生蛋孵小鳥的最佳季節，麻雀一天比一天多，有陽光的傍晚，樹上集合了數不清的麻雀，大人說那是麻雀在開會。

當年用彈弓槍打麻雀也不是那麼容易打得到。有次，我瞄準樹枝葉間的一隻麻雀，剛要動手拉開彈弓槍上的橡皮筋，那麻雀似乎有靈感，噗地一下就飛了。我的同伴在旁邊，他拉開一弓，真是運氣好，一個石子兒就打中了那隻要飛走的麻雀，只見一個黑影從樹縫的空中落下，那隻麻雀的翅膀被打出血了。那次我們打了三隻老麻雀，但不敢拿回家，我們還是在田園小埂上，用黃土包裹著麻雀，埋在雜枝火堆裡燒著吃了。媽媽說過，不准我們打麻雀，更不准我們吃；有次我拿著打的幾隻麻雀回家，媽媽說：「這活活的小生靈，好可憐，怎麼能吃呢？」善良的媽媽不准吃，還把死麻雀埋在小院的泥土裡了。從此，我打了麻雀再也不拿回家。

我和同伴們在野外打麻雀，不是為了吃，只是為了好玩，相互比試打彈弓槍的技能，那時沒有什麼部門來管不准打麻雀，因為生態環境好，沒農藥化肥，打了幾隻，天空上飛的麻雀照樣多得很。可是到了一九五八年初以後，麻雀的景觀都消失了。

那是在「大躍進」的年代，麻雀被列為有害鳥。說麻雀吃了田裡的大量稻穀，要打得一隻不留。上面下了指示，說要開展「除四害講衛生」的愛國衛生運動，麻雀與蒼蠅、蚊子、老鼠都屬「四害」。打麻雀用籠子關、用篩子罩、用敲鍋盆嚇、用細繩網套，要全面圍剿麻雀，要求打一場聲勢壯觀浩大的人民戰爭。當年的報紙上還刊登了郭沫若「咒麻雀」的詩，有句說麻雀：「犯下罪惡幾千年，今日和你總清算。」還有寫著「為消滅麻雀，增產糧食而鬥爭！」的宣傳畫，報上也在鋪天蓋地的文字宣傳，孩子們玩的彈弓，一時成了打麻雀的武器。

我記得在那緊張的日子裡，媽媽天天自言自語的念幾次：「哎——小小的麻雀，小小的生靈，犯了什麼王法啊？」我的彈弓槍也不見了，我知道是媽媽收藏著。

那年我正念初中二年一期，班裡的男同學幾乎都有一根彈弓槍，有時還沒下課，教室外樹上飛來幾隻麻雀在叫，叫得我們手上的彈弓槍握得緊緊的了；下課的電鈴響了，老師還故意多說幾句，我們叫喊著：「快下課。」等我們跑出去，狡猾的麻雀已飛走了。

我們用的彈弓槍，直到六○年代初，還是民國時期那很簡陋的樣式，在一根有「丫」形的樹枝椏上，兩頭繫上一根橡皮筋，中間由一張包裹小石子的皮塊連著。到了全民打麻雀的八○年代，百貨公司有汽槍賣，隨著「除四害」運動深入，市場上出現各種材質式樣、功能先進的彈弓槍。有的挑擔補鞋匠用自行車內胎、還有補鞋橡皮筋做了很多彈弓槍，那些有彈性的橡皮筋是做彈弓的最好材料，只有皮匠師傅搞得到。時代在變，風雲在變，麻雀列入國家二類保護動物後，誰還敢打麻雀，各種彈弓槍都不准賣了。

現在回憶、反思，「聰明一世，胡塗一時」的俗語，對任何人都適用。捕殺麻雀真是胡塗了近半個世紀，直到二○○○年，麻雀才被恢復名譽，列入保護動物。大自然的藍天上，又有了麻雀飛翔的景觀，消失的歷史又回來了，媽媽收藏著我的那根彈弓槍，卻成了歷史的記憶。