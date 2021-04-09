《老照片說故事》穿軍訓服的日子

作者五十年前大學畢業後，返鄉教書，帶學生結隊步行，去參加國慶日紀念大會的照片。

看到這張五十年前，我大學畢業後返鄉教書，帶學生結隊步行去參加國慶日紀念大會的照片，不禁想起那段穿軍訓服的日子。高中時規定，周一和有軍訓課時都得穿軍訓服，船形軍帽得小心用髪夾夾好，免得帽尖前後不齊，凸顯憨態；上衣塞在窄裙裡，本來就占空間，還得隨時縮小腹，否則保準挨教官訓斥：「别挺得像個孕婦似的。」而且除非皮膚白皙，否則在卡其服的襯托下，更加顯得面有菜色。

讀女中時，每逢國定假日，就得擔心派去白天開會或晚上遊行 。高三學姐要考大學，可以豁免，高一新生則首當其衝，國慶日、光復紀念日、蔣公誕辰、國父誕辰、元旦、自由日、青年節……，慢慢排，總有一天輪到你。

白天開會，穿著緊身的軍訓服，除了得忍受台上的疲勞轟炸外，還得頂住屏東的烈陽烘烤，否則非昏即倒；晚上遊行，在路人行注目禮下，得邊走邊搖旗吶喊：「總統萬歲、三民主義萬歲、中華民國萬歲」，或者引吭高歌領袖頌：「領袖，領袖，偉大的領袖，你是大革命的導師，你是大時代的舵手」，和救國團團歌：「時代在考驗著我們，我們要創造時代，熱情的青年，快下決心一起來。」走得精疲力盡，第二天照常得上課，只覺得這種普天同慶，可真夠累人。

不過，南部小城畢竟小場面，大學時，聽北一女畢業的同學說，總統府前的全國慶祝大會，一站就是大半天，而且風雨無阻。說也奇怪，老蔣總統總是福星高照，明明一直下著雨，他一出現，立刻雨過天晴；小蔣總統就沒這麼幸運了，所以文告裡總要大家「風雨生信心」。

碰到這些國定節日，除了普天同慶開會外，國文老師總要我們寫篇：「國慶日感言」，千篇一律的開場白，就是：「光陰似箭，日月如梭，轉眼之間，一年一度的國慶日又到了」，結尾則不外乎：「希望明年的國慶日，我們能夠在南京度過。」而今大陸早已開放，多少台胞在那兒成家立業，度過各個節日，某種程度上，也算實現文章中的願望了吧。