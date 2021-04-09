日前家中煤氣爐頭因未注意沸水溢出突然熄火，心裡急著尋找火柴。因我已無吸菸數十年，沒有打火機，更沒有保留火柴，記得往日在中城由韓人經營的藥房任職，順便替老闆買香菸時，也叫雜貨店售貨員回贈紙條火柴。這種紙條火柴，約有十五條紙火柴，附有薄薄磷片，以厚紙皮包裝，攜帶方便。老闆有時用打火機點香菸，我就將積存的紙條火柴帶回家保存，以備不時之需。

我已退休 數十年，積存紙條火柴也已耗盡，於是出門找鄰居借火柴；可惜鄰居都是不吸菸的耆老，這就等於向「和尚借梳」。等到住在附近的兒子下班，才重燃煤氣爐。在此過程中，勾起我對火柴的串串回憶。

在一九五○年代中期，我由農村出廣州上大學前，一直在農村生活，其時農村經濟非常窮困落後。我家勉強有能力買火柴引火，許多農家都不捨得花兩分錢買盒火柴，他們各施各法，有的改用火鐮擊火石引起火花，點燃紙絨，再用嘴吹使火絨燃出明火，這種操作繁複。還有的用栗子花編成粗約兩公分、長約一米的繩子用來引火，像吸水煙筒的引火紙條。我那時也學別人用放大鏡，在有陽光的天氣下，在牆角引火燒紙、燒螞蟻。我還幫助父親用粗絨紙製備引火紙條，供吸水菸筒點燃菸絲用。

在農村通常用灶燒草煮食，用草作燃料煮食時，還加上一條實木棍一起燒，待到飯菜都煮熟了，不再燒草時，就把那條實木棍燃燒的一頭，用草灰覆蓋著，以便讓燒著那頭不熄滅，這樣保存火種（節省火柴）。待再開灶煮食時，就撥開覆蓋點燃木棍的草灰，用易燃的乾草，拿著火筒對著實木棍著火的那頭，用嘴大力吹氣，很快就把灶內的乾草點燃。我家不缺火柴，僅使用木棍作火棒，操弄灶內柴草，使之通風易燃，火力更猛。

中國 原本沒有生產火柴，是從外國引進，當年被稱為「洋火」或「自來火」。中國自十八世紀後期，也曾自己生產「馬牌」火柴，儘管這種火柴外形粗糙，工藝落後，但畢竟是中國自製的火柴。

我在中國居住時，使用過各種牌子火柴，其中印象較深的是「三圈牌」、「如意牌」、「雙褔牌」、「廣州牌」。中國的火柴支多為方形，國外有圓形，都是用機器切割的。方形火柴枝長約六公分，紫色火柴頭，每盒約一百支。解放前的火柴枝也有用人工把竹桿劈開，削成火柴支，因材料來源廣，價廉，曾風行一時。

上一世紀二○至六○年代，北京 等處還生產青花瓷火柴缸，造型美觀，外形有三角形、圓形、方形、罐狀等多種形態；火柴缸上部邊緣塗有細沙，取出火柴後，在此一劃即點燃火柴。據稱：將火柴放入火柴缸內，有防潮作用，又可增加客廳美觀，雅俗共賞。這款火柴缸，只有富人才購得起，窮人連兩分錢一盒火柴則能省就省，對火柴缸自然敬而遠之。這樣看來，火柴缸與菸灰缸通常是各司其職。

一九四九年後，中國排除外國火柴入侵，中國火柴生產逐步實現機械化和自動化，產品的數量和質量不斷提高。火柴成品分為外銷和內銷兩種，為了賺取外匯，外銷火柴無論包裝和質量都是一流的。火柴梗雪白，呈長方形，大小整齊劃一；火柴頭粗大，有紅、藍、黑等顏色；火柴盒設計美觀而且堅固，其側壁的磷片較厚，這種火柴只能在國內高級賓館、旅店出售。而國內居民用的內銷火柴，質量較差，火柴梗大小長短不一，火柴頭也較小，點燃後很快燒盡；火柴盒側的磷片很簿，有時火柴未用完，磷片已殘破不全，可幸那時火柴價廉，兩分錢一盒。

到了一九八○年代前後，城市大小商店均出售氣體打火機，當打火機氣體用完，還可以買店裡的甲烷氣罐再充氣。加上火柴易受潮濕影響，磷片薄易破損等不利因素，而突顯打火機的優越性；當人們的收入普遍增長，打火機也因大量增產，相對便宜。火柴銷售市場情況急轉直下，火柴基本上漸漸淡出市場，走入歷史。但火柴畢竟為大伙服務近一個世紀，有許多值得懷念的人與事，將永遠留在人們心坎裡。