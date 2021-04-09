《老照片說故事》棒球三冠王郵票

一九七四年，中華民國將世界少棒聯盟三級棒球比賽的冠軍杯全部囊括了下來，當局印製郵票以資紀念。

中華民國自從在一九六九年嘗試派出金龍少棒隊，參加美國 世界少棒聯盟的比賽，竟過五關斬六將，一路擊敗對手，最後意外奪得世界冠軍，自此中華小將開始在世界棒球界逐漸嶄露頭角。

一九七二年，首次派出屏東美和青少棒隊聯袂和台北市少棒隊共同出擊，拿回雙料冠軍。一九七三年，台北華興青少棒隊和台南巨人少棒隊又雙雙蟬聯。一九七四年，棒球運動經由數年的朝下紮根向上茁壯，由青棒隊（高中組）的老大哥領路，帶領青少棒隊（初中組）和少棒隊（小學組），把一九七四年世界少棒聯盟三級棒球比賽的冠軍杯全部囊括。當局不但印製郵票以資紀念，台灣 新聞界還大書特書「三冠王」，把這種喜悅和自負推上新高點。昔時在政府力捧、新聞媒體炒作下，全民為之瘋狂。在之後的十餘年間，奪取棒球「三冠王」變成全民期待，在國際運動盛會上的唯一目標。

及長，我才獲悉所謂的世界棒球比賽，除了世界少棒聯盟的系統外，還有實力更強、參賽水平更高的國際棒球協會（IBA）所舉辦者。來美後，才真正了解，世界少棒聯盟是一個深入美國各基層社區的學童組織。

多年前，在周末下午，我常陪同兒子們在社區內遊樂場嬉戲，也注意到旁邊的專屬棒球場內，身著統一隊服的小男孩們，在家長充當投手投球時，練習揮棒擊球和傳接球。而當小球員在擊球或守備上有佳作時，家長紛紛加油，對孩子報以熱切掌聲，鼓勵他們在體育賽場上永不放棄。

我有時也與美國家長閒聊，發現世界少棒聯盟的比賽，對這些小選手們就像是暑期的夏令營一般，讓學童們在周末假日和暑期沒有學習壓力的情況下，放鬆筋骨，培養團隊運動精神，是一種身心紓解的良性競技。

而反觀幾十年前在台灣，棒球選手為了奪取國際級的冠軍，好獲得保送升大學或其他的獎勵，先轉學到棒球運動頗負盛名的學校內，組成實力超強的陣容；然後這些小學階段就長到一米六幾或一米七的超級運動員，出國打遍天下無敵手，把歐美隊的「小球員們」欺負得灰頭土臉。這種舉全國之力，將一九七○年代中華民國退出聯合國 、與日本斷交的政治外交挫敗的國際現實，全數轉移在青年運動員的世界賽事之上的行為，全然扭曲運動家的精神和初衷。

凝視著這張一九七四年印行的「三冠王」紀念郵票，三面錦旗昭示獲得世界少棒聯盟桂冠的霸氣，卻不禁讓我回想那時候的瘋狂氛圍，以及全家凌晨（美國時間下午）起床收看電視實況轉播的溫馨時光。