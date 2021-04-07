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鹽水撈粉的故事（上）

潘健生

我們這些中國大陸五○年代生的人，雖未經歷過戰亂，但卻經歷過和平生活中的物質匱乏，緊缺又饑餓；還見證了無外敵情況下你死我活的武鬥，以及思想領域重大的反覆、多變。現在想來，這些經歷十分奇特，偶然對孩子說起，他們只有驚異：「曾經有這樣的時代？」因此我想，這些個人的點滴經歷值得記錄下來。

一九五八年開始的「大躍進」，那時不懂大人們在幹什麼，看的是熱鬧。但到了一九六○年後我八至九歲時，終於有了對市場供應緊張的感受。此後，雖然不至於像六○年代初全國性的大饑荒供應那麼緊張，因為仍然行計畫經濟路線，商品生產很不發達。七○年代初人們仍然窮困，社會上物質依然緊缺。我曾有過一次「違規」偷吃鹽水撈粉被老師教訓一頓的記憶。

那是一九七○年，復課鬧革命後為對付可能會發生的蘇聯社會帝國主義侵略，我們赴地處郊縣的農村建分校時的事情。在分校長達三個月的時間，白天參加強勞動，打泥磚，三餐僅吃一些青菜加米飯，菜中食用油也極少。

有同學做過實驗，往青菜裡沖進開水，證實飯兜裡確實看不到一點油星。所以當時大家歡喜肥肉，希望分菜的同學給自己幾片肥肉，不像現在人人都嫌棄肥肉，怕膽固醇高，怕吃下去會堵住了血管。當時正是年底，粵北天氣又寒冷，加上當時大家都是十六、七歲年紀，正處在長身體的時候，肚子餓得很快，常常是晚上七時多肚子又咕咕的叫起來。

饑餓使人尋找食物的神經特別發達，不久有同學發現，在分校緊靠的一條村落，就有一家沙河粉作坊。經打聽知道這家沙河粉作坊每天都會加工沙河粉售給村民，他們表示可以向我們出售一些，只要有錢有糧票就可以交易。

這天晚上，我與兩三位表現都算積極的同學，不顧老師定下的「不准私自外出吃東西」的禁令，偷偷地用口袋裡僅有的零用錢（三個月家裡給兩元傍身），每人求購半斤剛製作出來、還有點熱氣的米粉。

作坊裡的師傅見我們的一副饑餓樣，同情並滿足了我們的要求，還專門為我們燒開了一鍋水。看著我們用自備的飯兜狼呑虎嚥吃開水河粉的樣子，還問：「要不要一點鹽？沒點鹹味怎麼吃啊？」我們當然要了，內心非常感激他們對我們這群饑餓的學生的理解、同情與關照。

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