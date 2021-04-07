《老照片說故事》悼好友阿洋

作者與阿洋在步校受訓時的照片。

六十多年前，在台灣 大專畢業的畢業生必須服一年半的兵役。首先，便要到位於高雄鳳山的步兵學校報到，接受為期六個月的步兵軍事訓練，學土木和建築的還要到台北松山接受三個月的工兵專科訓練。

一張在步校受訓時的照片，不禁使我想起有莫逆之交的大學老同學林椿洋。在唸大學時，同學都叫他「阿洋」。照片中背著電話儀器的是阿洋，正在打電話的是我。

阿洋是台灣人，我是浙江人，在那年代，本省人和外省人分得很清楚，但是阿洋和我卻是一見如故，很談得來，哪有省籍之分。成功大學土木系分甲、乙兩班，我在甲班，阿洋在乙班，我倆在大二時，便合夥在一起做生意。

大學院校聯考，在位於台南的工學院設了考場，我倆腦筋一動，馬上成立了考生服務販賣部，並且請了兩位小姐幫忙；其中一位是從青年救國團調來的，賣的東西都是飲料和食物。考期完了，結算下來賺了不少，除了給兩位小姐的紅利外，剩下的我倆各拿一半。在工兵學校受訓時，又在一起，工校結業之後，便各奔前程了。

來美之後，為了學業和事業，很少和同學有聯絡。四十多年前，帶著兩個在西雅圖出生、還不到十歲的兒子，第一次回到台灣，那時阿洋已經是一家建設公司的董事長，特地在一家餐館包廂裡，宴請大學要好的同學，為我一家四口接風。

後來聽說他工地裡的水泥被偷光，破產之後也到了美國 ，但因謀職不易，只好重拾舊業，接些小的工程，那時我在紐約 做事，彼此也見過面，美國生意不好做，不久他又回到台灣。

我每次到台灣，除了和大學同學聚餐外，阿洋總會單獨另請一次。二○一二年赴台探親時，阿洋夫婦又請我和拙荊在一個豪華餐廳吃了頓很豐盛的午餐，席間大家談笑甚歡。但回美後不到五個月，接到同學來信，說是阿洋過世了。阿洋和我同年，竟然先走了，得知好友噩耗，悲不自勝，嗚呼哀哉。