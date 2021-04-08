鹽水撈粉的故事（下）

難忘這個晚上，我和其他兩個同學狼吞虎嚥的吞下那一大碗的鹽水湯粉，有效平息了當晚肚子「鬧革命」。

然而，雖然我們是悄悄地溜去作坊，自費買米粉來填肚子，但我們所在排（當時全國人民學解放軍，學校的編製也效仿軍隊按班排連營來編排，一個級即為一個連，一個班為一個排，班屬下的則再分為小組）的班主任還是發現了，我至今也不知道他是怎麼知道的。班主任C老師對我們的所作所為大表失望，大為不滿。次日，C老師突然宣布全排集中訓話。

全排同學集中在生產隊的曬穀場，C老師面色嚴肅，語調嚴厲地不點名公開批評了此事，他說：「有幾位同學昨晚無視學校的紀律，擅自到附近的村裡去吃『鹽水撈粉』，在村民中和在同學中造成了很不好的影響，令我意外的是其中還有班排幹部！這種無組織無紀律的行為必須堅決杜絕，以後不允許再發生！」

其實這算什麼無組織無紀律呢？肚子餓了，花自己的錢買點吃的填肚子，沒搶沒偷，還是在晚上個人休息的時間。但當時學校按部隊紀律管理學生，確實規定了不准離開集體，不能不經同意外出購食物，沒辦法。

C老師帶潮汕口音的普通話，在我們聽來十分堅韌有力，特別是說到「鹽水撈粉」的「粉」字，聲母「Fen」音發成「Huen」，讓我們感覺事情比想像中嚴重。作為一名一直表現很好、學習優秀的好學生，這是我第一次被老師公開批評。

當然，C老師也是有分寸的，他還給我留了情面，沒有公開點我的名，可能當時我當著學生排長，他不願意看到他手下的學生幹部是不守紀律的人，以後在排裡沒了威信。當然，另一方面如此上綱上線，表明他的思維偏左，有點小題大做，不近人情，完全不顧學生實在是因為飢餓所致。

不過現在想來也不能全怪他，因為那個時代如果不是這樣思考和處理問題，他是無法在這個崗位上混下去的；不點名批評一下，也沒有給什麼處分，這樣處理還算手下留情了。其實嚴格說，該老師總的來說心地還真是不錯的，處事有良心，不會把人往死裡整，包括有同學違反紀律甚至做了錯事，他都是教育 了事。

➤➤➤鹽水撈粉的故事（上）