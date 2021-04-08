作者陸軍軍官學校學生畢業證書。

陸軍有哨兵、斥侯、偵察、阻擊等，受訓時去找敵人，二、三人一組出發，沒有長官在可聊天偷懶，我們稱為「摸魚」。阻擊訓練爬在樹上隱蔽之處，採楊桃來吃，其味無比。

哨兵、標兵、衛兵，都是營房衛兵，寢室衛兵有學生擔任，全校性的衛兵則由各隊輪流負責；在我隊輪到校區衛兵任務時，因為我身高體壯，動作標準，著裝整齊，精神飽滿，面貌端莊，思想純正可靠，隊長就指定我去站官校大門的衛兵，雄赳赳、氣昂昂代表學校的精神。

行軍第一次是不帶槍的「旅次行軍」，走路到高雄大貝湖休息，午餐伙伕送來，像遠足野餐，回營每個人腳上都起了泡。第二次行軍，稱為「戰備行軍」，我們帶槍作戰裝備步行到屏東，那幾位扛機關槍的真是苦得呱呱叫。第三次那是夜行軍，練習夜裡走路不摔跤，不見鬼。

緊急集合，演習項目是敵人半夜偷襲，部隊立刻召集作戰準備，訓練緊急時的反應。日期不宣布，有一天下午全校在大操場集合，宣布校長剛從台北回來，要和大家訓話。我猜想緊急集合一定是今晚。熄燈就寢，我上廁，趁衛兵不注意時拿了槍，穿了衣，帶槍一起睡在軍毯裡。半夜突然營房旁的炸藥爆炸、槍聲大作，班長叫全副武裝快到操場緊急集合，我站起來提了槍就往外跑，示範兵的表現不差，第一個到操場。

新年大家回家過年後回校，第一批分科教育 的離校，配合大學的專業，進入軍事專科學校，有進入海軍官校、空軍機械、氣象、兵工、國防醫學院、政工幹校等。其他的則留陸軍官校接受養成教育（綜合教育）。

綜合教育是要養成陸軍軍官必須了解各兵種的知識，分步、騎、砲、工、輜、裝甲、通信。每一周一科，其中騎兵我最有興趣，我們去養馬場上課，每人發一條二旁大耳朵的馬褲，先學從馬背上跌下來，要採取哪一種姿勢才不會受傷。第二步是學洗馬，和馬談交情要拍馬的頭頸，千萬不能拍馬屁；你拍牠屁股，牠鐵定給你一腳。馬有大型的阿拉伯馬和小型的四川馬，阿拉伯馬性情忠厚，體型大聽指揮；四川馬狡猾，不會騎馬的騎上去，牠兩條前腳往前一跪，人就從牠頭上摔出去。我人高，分配到的一匹是總司令騎的高頭大馬。

剛開始是不用馬鞍，怕萬一摔下，腳沒有抽出馬蹬，被馬拖著跑很危險。教官初步教我們兩手撐著馬的頭，順勢一跳，腳跨過馬背坐在背上，兩腳夾緊馬的肚子，教官教著如何控制韁繩，馬就會慢慢走了。其次是裝上馬鞍，但也只能用力夾馬肚子，白天訓練下來，晚上腿痠得比行軍還難熬，最後正式騎馬跑路到高雄小港，樂得屁股痛、腿痠都忘記了。

二個月的綜合教育結束，分科教育有六科，步兵採志願方式留下在鳳山步兵學校，其他有裝甲兵、通信兵、工兵、砲兵、輜重兵，按志願次序來分配。第一志願輜重兵在台北汽車 五級保養廠受訓，如果你選不到，那只能去台南學砲兵了。我選了輜重，有幸被選上了。

學輜重，從駕駛規則開始，然後駕駛操作，兩噸半的GMC十輪大卡車，先將汽車用千斤頂架起來，十輪架空，五人一車一組，練習發動、離合器換排檔，熟練後就開始正式行車了。從平路駕駛到公路上駕駛，開車到基隆，到新竹，最後山地駕駛到坪林。

分科教育結束，全部回到官校，舉行各兵種配合的大演習。

最後接受政治教育，每天下午都在大操場練習踢正步，為舉行畢業典禮準備。當天早晨五時就起床，全副武裝，安全檢查，衣服褲子口袋前一天就規定用線縫住，彈夾清空。六時餘官兵整隊在大操場集合，再來一次安全檢查，一直站到蔣總統蒞臨儀式，像木頭一樣動都不敢動。到十時多結束回營，大操場地上一圈圈水漬，因為時間太久，只能就地放便；我認識一位騎兵科的朋友，他告訴我閱兵檢閱完畢，他的馬靴裡都是水。

畢業升官了，我是陸軍輜重兵少尉。

➤➤➤陸軍官校（上）