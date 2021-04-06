弄堂裡經常有磨剪刀的、收舊貨的、賣爆米花的、夏天賣冰棍的，一聲吆喝，立刻劃破了寧靜，帶來了喧嘩和生氣。尤其賣冰棍和爆米花師傅一到，沒人的弄堂裡頓時排起了長隊。自然也是孩子們居多，一邊排隊一邊玩耍。

上海的老洋房，原是給一家人住的。到了六○年代，國家統一分配房屋。同一棟裡，各層各間，包括小小的亭子間，陸續住進不少人家。到了七、八○年代，六○年代嬰兒潮出生的小孩都陸續長大了，上海男人一向以善於持家著稱，於是將客廳和臥室都隔成幾小間，曬台、閣樓改建裝修，然後交給單位換取新公房；單位則把這些房間分配給幾家新婚小夫妻，一幢房子裡就住進了六、七家，甚至十幾家。而不同的家風、生活習慣、迥異的性格，使鄰里相處成了一門藝術。當年有部喜劇「七十二家房客」，便是其寫照，成為家喻戶曉的熱門話題。

因為公用地方多，如天井、廚房、浴室都是幾家合用的；電表是每家一個，但水表卻是幾家合一。每月抄水表的師傅來過，我奶奶就要忙了。那個下午，吃過午飯，她拿出算盤，開始為小區算各家的水費。而我在劈劈啪啪的算盤珠子移動聲中進入夢鄉。等我午睡醒來，她已算好，通知各家，然後準備晚飯。

偶爾有鄰居吵架，圍觀的、勸架的便不少。而半夜時有嬰兒哭鬧不休，倒也沒有鄰居異議。逢年過節，鄰居互相送些粽子、湯圓、年糕、春捲及各種點心的，道個喜的亦是每年如此。尤其在那個柴米油鹽都要憑票供應的年代，巧婦們個個絞盡腦汁，自己動手製作美味佳餚，與鄰居分享，整個樓裡都飄著菜香。

到了院子裡果實成熟了的時候，鄰居摘了又會送來分享，謝過、接過、吃過，還籃子時大人們又從家裡找些糖果等，差小孩送還。這一送一還之間，兩家的小孩又能玩上半天。

也有大家族一起住一棟的。記得有次課後去一同學家的亭子間一起做功課，遇到一化學難題，同學便帶我到樓上一房間，見一戴著眼鏡；斯斯文文的女教師模樣的。「二姑，這題我們不懂」同學問道；我才知那是她姑媽，教化學的。過一會又遇到一物理難題，她又把我帶到樓下一房間，「三叔，這題幫我們解釋一下？」我不覺羨慕地對她笑道，「你都不用去學校的」。

童年，在老洋房裡，在長長的弄堂裡，在孩子氣地與小朋友的爭吵和好中度過了。成年後搬離老洋房，住入新工房，鄰里之間少了往來，而當年的朋友也各奔東西。但童年的友誼，與老洋房及那長長弄堂裡的所見所聞，一起永遠留存在記憶裡。

➤➤➤上海老洋房（上）