坐江山船去杭州（下）

不久，船到一處山下停靠，讓大家參觀子陵釣台。我們興奮地沿小路攀登，上去約七十米處，山腰有一所荒涼的廟堂，裡面塑像破損，遍地塵垢。聽大人們說，漢朝中期，嚴子陵隱居於此，在那裡釣魚 為樂。光武帝來看望他，兩人夜裡同榻而眠，嚴子陵把腳擱到皇帝肚子上去了，據說，皇帝的司天監也觀察到紫微星受犯，向皇帝匯報：客星犯帝座。

廟堂邊有一亭，亭柱上的對聯寫得很好：「登釣台南望，神怡心曠；想先生之風，山高水長」，一同參觀的一位楊阿姨要我把對聯背下來，我默記了幾遍，至今不忘。

但是有一點我想不明白，釣台離水面這麼高，魚怎麼能釣得上來？數十年後，看沈復的「浮生六記」，發現他也有同樣的疑問，他寫道：豈漢時之水競與峰齊耶？

我十三歲時登子陵釣台，發懷古之幽情，此乃少年時僅有的旅遊記憶。可能現在子陵釣台整舊如新，得需購票才能進入了吧。我有幸在少年時代，就體驗過黃公望寄情的所在。

桐廬當年還以草紙聞名。草紙就是解手紙，一張約二十厘米見方，捆成一尺多高的一捆，經常看見人們在街上提著草紙捆來回晃蕩。草紙是用稻草製成的，極為粗糙，有的紙上稻草桿猶依然故我，和現在超市裡賣的白白細細、柔軟可親的衛生紙質量相隔一個世紀。

接近杭州，水面更開闊，這一段才稱錢塘江，河道像反寫的「之」字，所以又稱之江。我們的船在南星橋靠岸，結束了一周的行程。六和塔莊嚴地雄踞在江邊，這是杭州給我的第一印象。

當夜我們打地鋪擠住在長生路的一所大房子內，它原來是某漢奸的別墅，現在被三十二集團軍沒收了，作為辦事處。次晨，我一早起來，一個人行約百來米到了景仰已久的西湖六公園。但見初冬肅殺，落葉遍地，湖上無人，湖濱公園也不整潔，大概日偽時期公園沒有得到良好的維護。

這時父親的單位已進駐德清，於是第二天辦事處就帶我們到拱宸橋碼頭坐小火輪去德清。我在拱宸橋看到很多日本 人慌慌張張地像沒頭蒼蠅在到處亂鑽，滿街一片木屐的踢踏聲。他們正面臨從這個占領了半個世紀的口岸撤回去。這是我第一次見到這麼多日本人。

我們的輪船在大運河裡行駛，河水幾乎沒及輪船艙面，河道兩面有很多沙洲和蘆葦蕩，中午停在塘棲打尖，母親給我買了碗餛飩，我覺得好吃極了。在我的記憶中，德清是個小縣，縣城緊挨著河邊，街道狹窄，垃圾成堆。

我很奇怪地看到地面上、垃圾堆裡到處有些五元、十元的紙幣，風一吹起，這些鈔票隨風飛舞。我撿起來一看，上面還有中山先生像，是「中央儲備銀行」發行的。我覺得很稀奇，見一張收集一張，很快集了一大把。後來聽大人說，那是汪精衛發行的鈔票，這時規定儲備券二百元換法幣一元，所以小額的儲備券根本是一文不值。鈔票滿街撿，這也是那個時代的怪事一樁。

過了幾周，我們又遷到湖州，住在一個停工的絲廠裡。有一天有人來找父親，談了好一陣子；過後父親生氣地告訴我們，那人當過漢奸，現在想找路子請父親說情開脫，父親嚴詞拒絕。我們經過八年的苦難，對鬼子和漢奸恨透了。

在湖州，我們住了幾個月，見識了那裡的衣裳街，都是藍灰色的舊大褂之類，掛在天花板上；顧客要買，用竹竿挑下來討價還價，反映了當時人們低下的生活水平。街上有當鋪，門外牆上就寫著一個大大的繁體「當」字，一個字占滿一牆。

河道裡停著給人們舂米的汽船，像是一個小加工廠。劇場 裡表演夏威夷草裙舞，舞女大腿飛舞。城裡的飛英塔很古老，塔心中空。我進去看看，只見蝙蝠亂飛，垃圾堆得很高，臭氣熏天。這就是日本占領八年後的湖州給我的印象。

不久父親的單位撤回到杭州，說是部隊撤銷了，他們歸入軍官總隊，集中在賣魚橋一帶，父親和他的朋友經常唉聲歎氣說：「八年抗戰抗到最後失業了。」

➤➤➤坐江山船去杭州（上）