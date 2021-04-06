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《老照片說故事》羊年紀念金幣

文、圖／秀綠
紀念金幣的正面是中文，反面是英文。
紀念金幣的正面是中文，反面是英文。

打開這手冊的第一頁，以中文寫著「羊年紀念金幣，面額千元，數量有限」；最後一頁則用英文寫著「A limited edition to mark the Year of the Goat 」。這是公公的遺物，一冊「香港羊年紀念金幣」。

一九七五年，香港政府為紀念英女皇伉儷訪香港，首次發行面額千元金幣，並獻贈一枚給英女皇。

此後，香港政府計畫由一九七六年至一九八七年之間，按年發行生肖紀念金幣，全套共十二種。這本鑄造的羊年金幣則屬於第四種，當時是一九七九年。前面發行的生肖，應屬龍、蛇和馬。

金幣之數量有限，絶不多製，每個生肖紀念金幣只發行三萬枚，製就數量有限的面額千元金幣，這金幣，可以支付千元以下的任何款額。

這枚金幣，是用特種印模鑄成，琢工很細緻，凸面有磨沙，精巧且玲瓏，可稱一件精品。

中國人把山羊和綿羊都看成吉祥之物，認為羊有合群、仁愛、孝順和忠勇等美德，因此一九七九年所鑄造的金幣，就刻有一公羊。

公公的一生，喜好收藏古玩字畫，每件收藏品，都看出他的用心和意義。這枚羊年紀念金幣，想必要他的子孫們學習羊的諸多美德。例如：蘚武牧羊的「持節不屈」；學習君子品德「群而不黨」；學習「羊的溫馴」和羊的跪乳之禮「孝順其父母」。

盼望後代們看到此枚金幣能多了解「十二生肖」和華夏文化的精深。

香港 中國

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