《老照片說故事》羊年紀念金幣

紀念金幣的正面是中文,反面是英文。

打開這手冊的第一頁,以中文寫著「羊年紀念金幣,面額千元,數量有限」;最後一頁則用英文寫著「A limited edition to mark the Year of the Goat 」。這是公公的遺物,一冊「香港 羊年紀念金幣」。

一九七五年,香港政府為紀念英女皇伉儷訪香港,首次發行面額千元金幣,並獻贈一枚給英女皇。

此後,香港政府計畫由一九七六年至一九八七年之間,按年發行生肖紀念金幣,全套共十二種。這本鑄造的羊年金幣則屬於第四種,當時是一九七九年。前面發行的生肖,應屬龍、蛇和馬。

金幣之數量有限,絶不多製,每個生肖紀念金幣只發行三萬枚,製就數量有限的面額千元金幣,這金幣,可以支付千元以下的任何款額。

這枚金幣,是用特種印模鑄成,琢工很細緻,凸面有磨沙,精巧且玲瓏,可稱一件精品。

中國 人把山羊和綿羊都看成吉祥之物,認為羊有合群、仁愛、孝順和忠勇等美德,因此一九七九年所鑄造的金幣,就刻有一公羊。

公公的一生,喜好收藏古玩字畫,每件收藏品,都看出他的用心和意義。這枚羊年紀念金幣,想必要他的子孫們學習羊的諸多美德。例如:蘚武牧羊的「持節不屈」;學習君子品德「群而不黨」;學習「羊的溫馴」和羊的跪乳之禮「孝順其父母」。

盼望後代們看到此枚金幣能多了解「十二生肖」和華夏文化的精深。