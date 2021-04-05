上個世紀二○年代，上海陸陸續續建起了許多花園住宅和新式里弄，成了當時上海的高級住宅區，不少名人居住於此，並一直保留到九○年代初而一成不變，也就是今天人們說的上海老洋房。

進入九○年代後，上海城市大翻新，老洋房被逐步拆除。後來拆多了，又考慮到要保留歷史建築，於是有些作為文化遺產，受法律保護免於拆除，並被整修一番而倖存下來。所以喜歡老洋房，對從未住過的人是一種新奇，物以稀為貴也成了一種時髦；而對生於斯長於斯的人，尤其像我這種生活了近三十年的人來說，是一種懷舊，一種情結吧 。

所謂老洋房，往往是在一扇大門後的一片小區裡。兩到三層，帶花園、天井、曬台的小洋房，一樓是廚房和四十平方米的客廳，二、三樓是二十到四十平方米的臥室，兩樓間樓梯旁半層處有七平方米的亭子和衛生間。廚房有煤氣灶，衛生間有抽水馬桶和浴缸，所以小區裡聞不到生煤爐的煙火味、聽不見倒馬桶的洗刷聲。

臥室都是木地板，隔幾個月，房管所就會通知給地板打蠟。此前一天，家家大掃除，撣盡灰塵，掃淨地板。當天一早搬動桌椅等物件，師傅們一家家動作嫻熟地給地上抹上厚厚的蠟便走了。等蠟快乾時，自己拿起蠟拖把來回拖擦，直至地板發亮，光可見影，才將家具搬回原處。每次這整整的一天，家家忙碌，筋疲力盡，但晚上在白熾燈下看著亮亮的地板，卻是頗有成就感。鄰居間看見老人走過，總要關照一句：「小心地滑，不要摔跤！」

每年夏天，都有衛生日，主要是大掃除和驅蚊蟲。一到那天，白天去居委會領藥水。有小孩的人家，家人往往差小孩去領。孩子們也樂得前行，可以在那裡遇到同學，聊上一會。到了晚上規定的時間，找些舊報紙，灑上藥水，點上火，燃成煙，然後緊閉門窗燻蚊子，大人小孩則坐在弄堂的路燈下乘涼聊天。等個把時辰，才打開窗戶讓煙味盡散。至此可以睡個無需蚊香而沒有惱人的嗡嗡蚊叫，亦沒有難耐的蟲咬之癢的安穩覺，也是一大幸福。

一幢幢老洋房相連，其間形成一條條長長、短短、寬寬、窄窄的弄堂。上學的早上，弄堂裡響著同學相約催促的叫喊聲。放學時，弄堂裡又響起女生們嘰嘰喳喳的聊天聲，跳橡皮筋、踢毽子、跳繩；男孩子鬥蟋蟀、打彈子、彈皮弓、滾鐵環。

暑假，居委會組織學習小組「向陽院」，小伙伴們坐在弄堂的蔭涼處，邊乘涼，邊做暑假作業、玩耍、吵鬧、出黑板報。

不論颳風下雨，上學、上班、採購，都要穿過長長的弄堂。而這熟悉得閉著眼睛都能走完的弄堂其實也是多變的，有時不停地遇見熟人而駐步不前；有時卻空無一人寂靜安寧。陽光照射得厲害時，便選擇在一棟棟房子斜影下蹭；下雨時則在一家家屋簷下穿；而迎面穿堂風大時，則背著倒走，亦是趣味無窮。

➤➤➤上海老洋房（上）