我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

失業津貼1萬200元免稅 5月將開始退稅

上海老洋房（上）

陳冰紅

上個世紀二○年代，上海陸陸續續建起了許多花園住宅和新式里弄，成了當時上海的高級住宅區，不少名人居住於此，並一直保留到九○年代初而一成不變，也就是今天人們說的上海老洋房。

進入九○年代後，上海城市大翻新，老洋房被逐步拆除。後來拆多了，又考慮到要保留歷史建築，於是有些作為文化遺產，受法律保護免於拆除，並被整修一番而倖存下來。所以喜歡老洋房，對從未住過的人是一種新奇，物以稀為貴也成了一種時髦；而對生於斯長於斯的人，尤其像我這種生活了近三十年的人來說，是一種懷舊，一種情結吧 。

所謂老洋房，往往是在一扇大門後的一片小區裡。兩到三層，帶花園、天井、曬台的小洋房，一樓是廚房和四十平方米的客廳，二、三樓是二十到四十平方米的臥室，兩樓間樓梯旁半層處有七平方米的亭子和衛生間。廚房有煤氣灶，衛生間有抽水馬桶和浴缸，所以小區裡聞不到生煤爐的煙火味、聽不見倒馬桶的洗刷聲。

臥室都是木地板，隔幾個月，房管所就會通知給地板打蠟。此前一天，家家大掃除，撣盡灰塵，掃淨地板。當天一早搬動桌椅等物件，師傅們一家家動作嫻熟地給地上抹上厚厚的蠟便走了。等蠟快乾時，自己拿起蠟拖把來回拖擦，直至地板發亮，光可見影，才將家具搬回原處。每次這整整的一天，家家忙碌，筋疲力盡，但晚上在白熾燈下看著亮亮的地板，卻是頗有成就感。鄰居間看見老人走過，總要關照一句：「小心地滑，不要摔跤！」

每年夏天，都有衛生日，主要是大掃除和驅蚊蟲。一到那天，白天去居委會領藥水。有小孩的人家，家人往往差小孩去領。孩子們也樂得前行，可以在那裡遇到同學，聊上一會。到了晚上規定的時間，找些舊報紙，灑上藥水，點上火，燃成煙，然後緊閉門窗燻蚊子，大人小孩則坐在弄堂的路燈下乘涼聊天。等個把時辰，才打開窗戶讓煙味盡散。至此可以睡個無需蚊香而沒有惱人的嗡嗡蚊叫，亦沒有難耐的蟲咬之癢的安穩覺，也是一大幸福。

一幢幢老洋房相連，其間形成一條條長長、短短、寬寬、窄窄的弄堂。上學的早上，弄堂裡響著同學相約催促的叫喊聲。放學時，弄堂裡又響起女生們嘰嘰喳喳的聊天聲，跳橡皮筋、踢毽子、跳繩；男孩子鬥蟋蟀、打彈子、彈皮弓、滾鐵環。

暑假，居委會組織學習小組「向陽院」，小伙伴們坐在弄堂的蔭涼處，邊乘涼，邊做暑假作業、玩耍、吵鬧、出黑板報。

不論颳風下雨，上學、上班、採購，都要穿過長長的弄堂。而這熟悉得閉著眼睛都能走完的弄堂其實也是多變的，有時不停地遇見熟人而駐步不前；有時卻空無一人寂靜安寧。陽光照射得厲害時，便選擇在一棟棟房子斜影下蹭；下雨時則在一家家屋簷下穿；而迎面穿堂風大時，則背著倒走，亦是趣味無窮。

➤➤➤上海老洋房（上）

上一則

張大千潑墨潑彩 領銜蘇富比、佳士得香港中國書畫春拍

下一則

最好的保安

延伸閱讀

北京上海開放外國人接種中國疫苗 有醫保者免費

北京上海開放外國人接種中國疫苗 有醫保者免費
華為進軍行動支付市場 叫陣阿里、微信

華為進軍行動支付市場 叫陣阿里、微信
棚車之憶

棚車之憶
鬧分裂？BCI上海：未在新疆發現強迫勞動

鬧分裂？BCI上海：未在新疆發現強迫勞動

熱門新聞

台灣雕刻大師吳卿金雕作品「瓜瓞綿綿」使用10公斤純金，雕塑出苦瓜從開花結果到凋零的過程，苦瓜上的昆蟲栩栩如生。中央社

十公斤純金雕出苦瓜一生 台灣大師作品來美展出

2021-04-03 09:35
林志玲將擔任現代藝術導賞員，為各地藏家介紹重點拍品。（圖：蘇富比提供）

林志玲化身最美導覽 線上帶你看蘇富比現代藝術拍品

2021-03-31 20:30
黛安 ∕圖

偉大的友誼

2021-03-30 03:02
華人導演趙婷執導、奧斯卡影后法蘭西絲．麥朵曼主演的《無依之地》是本屆金球獎大贏家。（美聯社）

為什麼流浪？

2021-03-31 03:02
隔離期間的早餐。（圖片提供．章緣）

我在隔離酒店（下）

2021-03-28 03:05
陳佳蕙∕圖

紅燒肉

2021-03-29 03:02

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死

南加華裔婦女大街遛狗 被遊民刺死
台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人

台鐵事故肇事廠商 被拍到在現場看列車 身邊有另一人
亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救

亞裔驚魂 父母家門前遭劫…兒子舞大刀衝出相救
「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞

「借錢買漢堡不還」 前保鑣爆料川普曾怒吼梅蘭妮亞
埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船

埃及女船長害長賜號擱淺？她無奈：我在別艘船