一九四五年春，第三十二集團軍的部隊挺進到淳安一帶，逐步向杭州附近逼近。司令部的眷屬都留駐在江西玉山，媽媽帶著我住在一位杭州阿姨的房子裡。當時日寇在太平洋戰場已節節敗退，局勢已臨勝利前夜。

玉山臨水靠山，風景秀麗。沿江有一條不長的街道，我經常到江邊玩耍，坐在浮橋的船上看紅日西落，霞光映照，江面上氣象萬千。

八月中旬的一天夜裡，我們突然聽見街上大放鞭炮，我們也搞不清楚發生了什麼事。第二天早晨我上街去了解情況。我看見江邊碼頭上一堆人正在看牆上的報紙，我也擠進去看個究竟，報上特大字的標題：日本 無條件投降了。

我腦子裡轟的一聲，驚喜欲狂，八年的離亂生活結束了，我們勝利了！我趕緊跑回去，把這好消息告訴媽媽。周圍的鄰居都興奮莫名，期待著「青春作伴好還鄉」。過不了幾天，司令部來了通知，全體眷屬立即遷往杭州。

大概是九月底十月初，我們從玉山啟程坐船去杭州，大概浙贛鐵路尚未修復。這種長途行駛的航船已經有幾百年歷史，沒有鐵路以前，是重要的交通工具，也是官僚商紳遊樂吃花酒的處所。

抗戰時期，鐵路時常受到破壞，江山船又復活了。這種船的船身修長，船艙能坐七、八人；船工一前一後，前者用撐桿，後者掌舵。從玉山起航時，河道不寬，水較淺，有時船工還要下水推船。

我們一行大約近十來條船，逶迤前進。該吃飯時，停船上岸找飯館吃飯；過上一、兩小時，船會在江中的無人沙洲停靠，女眷們進入蘆花蕩方便，周圍天高雲淡，鬱鬱蒼蒼，兩岸田舍依然；晚上船會在某一縣、鎮停下，乘客上碼頭找小客棧過夜。

我們的船經過衢州、金華，金華燒餅給我們留下了難忘的印象；別處的燒餅是圓形或長方形，金華燒餅是不大的正方形，而且裡面揉進了梅菜乾，有一種特殊的風味。一九四五年我十三歲，初嘗美味，以後每過金華都要溫故而知新，把它介紹給在北方長大的兒輩。

二○一○年回國，到金華停下，看望老友駱有法，他贈我兩大盒包裝精美的金華燒餅，使我對它的體驗達到新高峰。

我們船所經過的水道，在不同的地段有不同的名稱，從玉山下船，轉入衢江，這是錢塘江的南源；過蘭溪，和從安徽流來的北源新安江合流，水勢驟然增大，河道開闊，河流的名字變成桐江，到了桐廬一帶叫成富春江。

元代大畫家黃公望八十歲以後就定居於此，畫成傳世名作「富春山居圖」，近年該畫成了兩岸交流的熱點。

很快船進入七里瀧，江面非常開闊，水色澄清，景色十分優美。可是，船工警告我們，那裡局勢不平靜，聚嘯山林的好漢甚多，於是全船婦孺陷入恐慌，戰戰兢兢看著兩岸，生怕哪裡殺出一隊嘍囉，喝令我們停船，嘴裡唱著：此山是我開，此樹是我栽，有人從此過，留下買路錢。

➤➤➤坐江山船去杭州（上）