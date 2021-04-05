《老照片說故事》身外之物

黃銅刻花的印度老銅壺。

當窮留學生的日子裡，最喜愛的消遣是結伴去逛車庫售物 （Garage Sale）。在大學城裡，這類活動常常由周四開始到周日結束。有心人會買份當地的報紙，圈出售物地點，趁早逐家造訪，期待能以便宜的價錢買到一些工具、玩具、書籍和日常必需用品。運氣好時，偶而也會碰上一些千奇百怪的東西，大開眼界。

一個周六早晨，我開車帶著年幼的女兒去朋友家玩，正好經過一處車庫售物的活動，門前還插了牌子說是搬家拍賣 （Moving Sale）。我們好奇前去探探，女兒很快就撿起一件物品，高興地跟我說她找到了「阿拉丁神燈」。原來，那是前一天晚上我跟她講的故事。

仔細一瞧，發現這不是燈，而是一個黃銅刻花的印度 老銅壺。上面有一塊小貼紙寫著標價美金十五元，我嫌貴而作罷，便告訴女兒這是銅壺，不是神燈。乖巧懂事的女兒便把銅壺放下。返家後，發現女兒專心在紙上畫出這款銅壺，才知她對這壺是情有獨鍾，念念不忘。當下便覺有些後悔，於是答應女兒明日再去看看，希望銅壺尚未被賣掉。

第二天是周日，拍賣已近尾聲，也許碰巧是上教堂的時間，一個顧客也沒有。女兒遠遠地就瞧見了那銅壺。賣主是一對年邁的老夫婦，名叫Chris與Lorna。Lorna一開始堅持要美金十五元，不肯減價。

Chris在一旁打圓場與我聊天。他們年輕時去印度旅遊，買到了這把銅壺，千里迢迢帶回美國 。此銅壺是純手工製作，造型古典，高三十公分、寬十四點五公分，整體雕刻細花圖紋，做工精湛，比起市面所賣的同類產品更為高檔，可當成水壺或酒器。Chris說銅有天然的抑菌性，許多已開發國家的自來水都是用銅管輸送的，直接可以飲用。同時，銅壺煮茶可以養生，煮水時會釋出微量銅離子，也助於鐵元素吸收，對身體有益。

Chris是一名電機工程師，行將退休，準備搬去佛羅里達州養老。在聊天中，我們發現彼此對文學有共同的喜愛而變得熱絡。我們還談到高夫曼（George S. Kaufman）與哈特（Moss Hart）所寫的劇本「生不帶來，死不帶去」（You Can't Take It with You），勾起他在高中時曾參與過此齣話劇公演的回憶。

Chris有感而發地說，他早已學會割捨，將這把銅壺看為「身外之物」，玩賞數十年已值回原價。他又說很高興能交個新朋友，只要我開個價，這把銅壺就是我的。我聽了十分感動，便決定不砍價，直接奉上十五元。Chris也很慷慨地拿出一紙箱英美文學的書籍，免費相贈。

轉眼間，已過三十年，我也邁入屆退之齡。每次看著這把銅壺，都勾起從前的記憶。當時買壺的情景仍歷歷在目，只是不知Chris與 Lorna而今安在。